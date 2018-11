Barbra Streisand: Donald Trump saa minut lihavaksi

New York Timesin haastattelema Barbra Streisand kommentoi USA:n poliittista tilannetta omilla tuntemuksillaan. Pitkäaikainen kiihkeä demokraattiaktivisti palaa moneen kertaan presidentti Donald Trumpiin.

– Muuten, mitä hän mielestäni nyt tekee, on todellisuuden kääntämistä. Kun sanot jotain tarpeeksi voimakkaasti ja pitkän aikaa ihmiset uskovat, Barbra Streisand sanoo.

– Haluan nukkua öisin, jos saamme edustajainhuoneen (ensi viikon vaaleissa) takaisin pystyn nukkumaan hieman paremmin.

Jos niin ei tapahdu, tähti ei tiedä mitä tehdä.

– Olen ajatellut haluanko muuttaa Kanadaan. En tiedä. Olen vain niin surullinen tämän tapahtumisesta maallemme. Se saa minut lihavaksi. Kuulen mitä hän nyt sanoo, ja minun on mentävä syömään pannukakkuja nyt, ja pannukakut ovat hyvin lihottavia. Teemme niitä kuitenkin terveellisistä jauhoista – pähkinäjauhoista, kookosjauhoista.

Streisandilta kysytään, pystyykö hän ajattelemaan Trumpin tehneen mitään hyvää. Haastateltava on pitkään hiljaa.

– Tarkoitan, tämä on mies joka on, joka ei ole – on ilkeä. Lapset huolestuttavat minua. Pelkään mielikuvaa, jota hän välittää lapsille.

Barbra Streisand kertoi Donald Trumpin pannukakkuvaikutuksesta itseensä ensi kertaa jo maaliskuussa 2017, kuten alla olevasta twiitistä näkyy.

Donald Trump is making me gain weight. I start the day with liquids, but after the morning news, I eat pancakes smothered in maple syrup!

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) March 5, 2017