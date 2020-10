Barbien Unelmakoti panssarivaunujen kilpailussa

Yhdysvaltain maavoimien 3. jalkaväkidivisioona on järjestänyt leikkimielisen Twitter-kilpailun, johon osallistuvia pyydettiin julkaisemaan kuvia asevoimien ”parhaasta panssarivaunun nimestä”.

– Julkaise kuva Abrams-panssarivaunustasi. Kuinka korkealle vaunusi sijoittuu, 3. divisioona kysyi twiitissään.

Tasks and Purpose -julkaisun mukaan kilpailuun ehdotettiin esimerkiksi panssarivaunuja Dropped As A Baby (Pudotettiin vauvana), All You Can Eat (Syö niin paljon kuin jaksat) ja Baby Yoda (Vauva-Yoda).

Mukana oli myös esimerkiksi vuoden 2016 presidenttiehdokas Hillary Clintoniin viittaava Deleted Emails (Poistetut sähköpostit).

Julkaisussa on kuvia panssarivaunusta, jonka piippuun on kirjoitettu Barbie Dreamhouse eli Barbie-nuken unelmakoti. Miehistön kerrotaan menestyneen erityisen hyvin ampumaharjoituksissa.

Kuvaushetkellä vaunua komentanut kapteeni Jillian Collins huomauttaa jokaisen pikkutytön unelmoivan Barbie-kodista. Hänen kohdallaan unelmakoti löytyi lopulta panssarivaunusta.

– Minulle sanottiin vuosikausia, etteivät naiset pääse panssarivoimiin. Jatkoin kuitenkin yrittämistä. Lopulta päädyin unelmatyöhöni oman Barbie-unelmakotini kanssa, Collins kirjoittaa Twitterissä.

Every little girl dreams of having a Barbie Dreamhouse. For me, my it became my Tank. For years, I was told “No” I was told “Armor isn’t open to Women”, but kept pushing. Thus, eventually finding myself in my dream job with my very own Barbie Dreamh❤️use. https://t.co/iT0ENJHq4y

— Jillian Collins (@Jillian96665671) October 22, 2020