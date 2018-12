Bangladeshissa äänestetään parlamentista – 15 kuollut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Sheikh Hasina on parlamenttivaalien ennakkosuosikki.

Väkivaltaisuudet varjostavat Bangladeshin parlamenttivaalien äänestystä. BBC:n mukaan jopa 15 ihmistä on kuollut väkivaltaisuuksissa eri puolilla maata. Äänestys on ensimmäinen kymmeneen vuoteen, jota yksikään puolue ei boikotoi.

Vaalien ennakkosuosikki on istuva pääministeri Sheikh Hasina, jonka uskotaan jatkavan kolmannelle perättäiselle kaudelleen maan johdossa. Yhteensä kausi olisi Hasinan neljäs. Hasinan voiton todennäköisyyttä lisää se, että hänen kovin kilpailijansa Khaleda Zia tuomittiin aiemmin tänä vuonna vankilaan korruptiosta, eikä näin Zia näin pääse osallistumaan vaaleihin.

Väkivallan lisäksi huolta ovat maassa aiheuttaneet hyökkäykset oppositiota vastaan. Oppositio on syyttänyt valtapuolue Awamiliittoa vaalivilpistä. BBC:n mukaan osassa äänestyspaikoista on paikalla vain valtapuoluetta tukevia ääntenlaskijoita.

– Toisaalta he esittävät syytöksiä, toisaalta he hyökkäävät puolueemme toimijoita ja johtajia vastaan. Se on tämän maan tragedia, pääministeri Hasina sanoo BBC:lle.

Jopa 600 000 poliisia ja turvallisuusjoukkojen sotilasta on lähetetty turvaamaan äänestyksiä ja estämään väkivaltaisuuksia. Lisäksi viranomaiset ovat määränneet internet-yhteydet osittain pois käytöstä, tavoitteenaan estää väkivaltaisuuksia ruokkivien ”huhujen leviäminen”.

Bangladeshissa asuu 160 miljoonaa ihmistä ja se on pitkään kärsinyt muun muassa köyhyydestä, korruptiosta ja ilmastonmuutoksesta.