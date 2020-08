Baltian pääministerit vaativat uusia vaaleja Valko-Venäjälle

Viron, Latvian ja Liettuan pääministerit vaativat lauantaina julkaistussa yhteislausunnossa uusia presidentinvaaleja Valko-Venäjälle, uutisoi BBC.

Uusien vaalien lisäksi pääministerit kehottivat Valko-Venäjän viranomaisia pidättäytymään väkivallasta rauhallisia mielenosoittajia vastaan ja vapauttamaan kaikki poliittiset vangit, jotka on pidätetty kuluneiden päivien aikana. Ministerit kehottivat myös EU:ta asettamaan pakotteita henkilöille, jotka ovat vastuussa väkivallasta ja tukemaan Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa.

Viime sunnuntaina pidetyt presidentinvaalit, jotka istuva presidentti Aljaksandr Lukašenka voitti virallisten tulosten mukaan yli 80 prosentin ääniosuudella, on laajasti tuomittu vilpillisiksi. Lukašenkan vastaehdokas Svitlana Tsihanouskaja joutui pakenemaan vaalien jälkeen Liettuaan, ja mellakkapoliisit ovat kohdelleet vaalitulosta vastustaneita mielenosoittajia väkivaltaisesti.

Väkivallasta ja pidätyksistä huolimatta mielenosoitukset ja lakot jatkuvat maassa kuudetta päivää. Lauantaina tuhannet ihmiset osallistuivat Minskissä poliisin tappaman mielenosoittajan hautajaisiin, ja myös sunnuntaille on suunnitteilla suuria mielenosoituksia.

Lukašenka totesi lauantaina, että hänen täytyy puhua tilanteesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

– On välttämätöntä ottaa yhteyttä Putiniin, sillä mielenosoitukset eivät ole enää uhka pelkästään Valko-Venäjälle, Lukašenka kommentoi.

Liettuan ulkoministeri Linas Linkevičius kritisoi Twitterissä Lukašenkan yhteydenottoa Putiniin, kutsuen samalla Lukašenkaa Valko-Venäjän entiseksi presidentiksi.

– Ketä vastaan Valko-Venäjän entinen presidentti pyytää Putinilta apua? Kaduilla kukkia kantavia omia kansalaisiaan? On todella suuri ulkomainen salaliitto elää rinnakkaistodellisuudessa, jossa on valmis uhraamaan kaiken, Linkevičius kommentoi.

