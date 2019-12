Baltiaan uusia Naton ilmavalvonnan tukikohtia

Viron, Latvian ja Liettuan ilmavoimien edustajat ovat juhlistaneet uuden ilmavalvonta- ja puolustusjärjestelmän käyttöönottoa.

Tammikuun 1. päivästä lähtien Baltian maiden ilmatilaa valvotaan Tallinnassa, Lielvardessa ja Karmelevassa sijaitsevista BALTNET-komentokeskuksista. Nato-valvonta järjestettiin aiemmin yhdestä keskuksesta, johon oli sijoitettu kaikkien kolmen maan lennonjohtajia.

Naton tiedotteen mukaan uusi valvontaverkosto vahvistaa merkittävästi Baltian ilma- ja ohjuspuolustusverkkoa rauhanajan tehtävissä ja puolustusoperaatioissa.

– Komentokeskusten aktivoiminen kolmessa maassa lisää teknisiä ja operationaalisia joustavuutta varajärjestelmien kautta, Puolan ilmavoimien prikaatikenraali Slawomir Zakowski toteaa tiedotteessa.

BALTNET-järjestelmään on rakennettu keskusten lisäksi radio- ja tutka-asemia sekä viestintäyhteyksiä. Uutta järjestelmää käytetään vuodenvaihteen jälkeen Naton ilmavalvontatehtäviin, joihin osallistuvia hävittäjiä kierrätetään eri jäsenmaista.

Yksi Baltian maiden komentokeskuksista toimii aktiivisesti tehtävien tukena ja toinen varalla.

From January 1, 2020 the security of the #Baltic airspace will be ensured by three Control and Reporting Centres (CRCs) in Tallinn, Lielvarde, and Karmėlava offering better survivability. #NATO #AlliedStrong https://t.co/b20PsHhYuA pic.twitter.com/1o4mK3Wz6q

— Martin Hurt (@martinjhurt) December 22, 2019