Ballistisilla ohjuksilla varustettuja hävittäjiä siirretty Itämerelle

Venäjän asevoimat on siirtänyt ballistisilla ohjuksilla varustettuja MiG-31K Foxhound -hävittäjäkoneita Kaliningradiin.

Ilmasta laukaistavat Kh-47M2 Kinzhal -ohjukset voidaan varustaa ydinkärjillä. Ne pystyvän iskemään jopa 2 000 kilometrin päässä sijaitseviin kohteisiin yli kymmenkertaisella äänennopeudella ja tekemään väistöliikkeitä kesken lennon.

Asiantuntijat ovat arvioineet asejärjestelmän tehostavan merkittävästi Venäjän iskukykyä Itämeren alueella. Drive-sivuston mukaan Venäjä pyrkii todennäköisesti lähettämään toimenpiteellä viestin Natolle, joka on ilmoittanut vahvistavansa itäisten jäsenmaiden puolustusta viimeaikaisten jännitteiden seurauksena.

MiG-31-hävittäjiä ei ole tavallisesti sijoitettuna Kaliningradin lentotukikohtiin. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin tiistaina video, jossa Kinzhal-ohjuksella varustettu hävittäjä laskeutuu Chkalovskin lentotukikohtaan Kaliningradissa. Tukikohtaan on aiemmin sijoitettu lähinnä Itämeren laivastoon kuuluvia Su-27-hävittäjiä.

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt arvioi Venäjän siirtäneen nyt puolet huippumoderneista Kinzhal-ohjuksistaan Kaliningradiin.

It’s certainly meant to send a signal when 🇷🇺 deploys its most advanced strike weapon Kinzhal forward to Kaliningrad. There are only a few of them, and half of them are now said to be in Kaliningrad. pic.twitter.com/aiFQXzNGAZ

— Carl Bildt (@carlbildt) February 8, 2022