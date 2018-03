Bahrain ja Kuuba saivat eduskunnan puhumaan Malmin lentokentästä. Mitä ihmettä?

Täysistunnossa käytiin viikon päätteeksi värikäs lentoliikennekeskustelu.

Eduskunnan täysistunnon listalla oli perjantain lyhyessä istunnossa kohta hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Yllättäen siitä ja vastaavasta Kuuba-sopimuksesta käytiin pitkät keskustelut.

– Toimivat lentoyhteydet ovat elintärkeä asia meidän kaltaisellemme maalle, ja tässä on tärkeässä roolissa myös kaupunkilentokenttä. Eduskunnan käsittelyssä on Malmin lentokenttää koskeva kansalaisaloite. Meillä tällä hetkellä nämä koneet, jotka Bahrainiin tulevat menemään, käyttävät Helsinki-Vantaan lentokenttää, mutta paljon liikematkailussa käytetään Malmia, kokoomuksen Timo Heinonen aloitti puheenvuorot.

– Käytän nyt sitten tilaisuutta hyväkseni tässä ja nyt kysyäkseni, mikä on hallituksen tämänhetkinen linja tähän Malmin lentokenttä ‑asiaan. Mehän palasimme tähän asiaan viimeksi ennen kunnallisvaaleja, Sdp:n Pia Viitanen tuli mukaan.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki huomautti edustaja Heinoselle, joka Arhinmäen mukaan ei ilmeisesti seuraa kovinkaan tarkkaan mitä valtakunnassa tai pääkaupungissa tapahtuu, että hallinto-oikeus on todennut Malmin yleiskaavan olevan pätevä siltä osin.

– Mutta kerrottakoon nyt edustaja Heinoselle, että tätä asiaa on todella Helsingissä käsitelty hyvin pitkään, hyvin huolellisesti. Siitä on valtuustossa äänestetty, mitä nyt sanoisin, arviolta viitisen-, kuutisenkymmentä kertaa, ja joka kerta tulos on ollut sama.

Puhemies Paula Risikko toivoi keskityttävän asialistalla olleeseen teemaan aikapulan vuoksi.

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski sanoi olevan ilahduttavaa, että Bahrainin kanssa tehty sopimus puhuttaa isossa salissa enemmän kuin konsanaan valiokunnassa.

– Ja siihen toiseen asiaan Nakkilasta, Satakunnasta oleva kansanedustaja ei ronki pitkällä tikullakaan. Se on helsinkiläisten oma asia, Jari Myllykoski sanoi.

Timo Heinonen vastasi Paavo Arhinmäelle seuranneensa asiaa ”poikkeuksellisen tarkasti, ja tiedän, miten tämä kenttä voitaisiin jatkossa säilyttää ja turvata. Ja olen eri mieltä esimerkiksi vasemmistoliiton edustajan kanssa siitä, että asia on Helsingin asia”.

– Taitaa olla niin, että tämä Bahrainin kanssa tehtävä lentosopimus ei todellakaan koske liikelentoja. Että kyllä ne liikelennot voivat tulla sekä Malmille että muuallekin ihan täysimääräisesti, hyväksytään tämä sopimus tai ei, Sdp:n Eero Heinäluoma osallistui.

Bahrainiin jotenkin liittyneen 12 puheenvuoron jälkeen ryhdyttiin käsittelemään Kuuban lentolikenteen sopimusta. Siitä puhui ensin Ben Zyskowicz.

– Edustaja (Sdp:n Mika) Kari kyseli, milläköhän kulmalla edustaja Heinonen osallistuu tähän Kuuban kanssa tehtävästä sopimuksesta käytävään keskusteluun. Mutta edustaja Heinosen sijaan minä osallistun, koska meidän keskinäisessä työnjaossa Kuuba kuuluu minulle ja Bahrain kuuluu edustaja Heinoselle, Ben Zyskowicz nauratti kansanedustajia.

– Koska Kuuba tänä päivänä on eräänlainen sosialismin ulkomuseo ja jokainen suomalainen voi – myös sellaiset, jotka nuoruutensa parhaat vuodet ovat käyttäneet ihailemalla Che Guevaraa, Fidel Castroa ja muita murhamiehiä, nämäkin suomalaiset voivat – nyt omin silmin mennä katsomaan, miten maa, joka aikaisemmin on ollut esimerkiksi elintarviketuotannossa, sokerijuurikkaassa ja muussa, hyvin kilpailukykyinen maa, on onnistuttu sosialismin tunnusten alla ja kommunistien toimesta raunioittamaan taloudellisesti todella surkeaksi maaksi, siis taloudelliselta tilanteeltaan, muutenhan Kuuba on aivan erinomainen maa ja sillä on erinomainen kansa, Zyskowicz jatkoi.

Eero Heinäluoma sanoi pyytäneensä puheenvuoron, koska ajatteli Zyskowiczin ryhtyvän vastustamaan sopimusta.

– Huojentuneena totean, että on kerrankin asia, josta olen edustaja Zyskowiczin kanssa samaa mieltä, sekä tästä hänen virallisesta osastaan – siitä, että nämä lentoyhteydet ja ylipäänsä kanssakäyminen eri maiden välillä ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia – että myös siitä osasta, että kommunismissa on tapahtunut hirveitä rikoksia ihmisyyttä vastaan ja myös taloudellisessa mielessä se on osoittautunut hyvin epäonnistuneeksi järjestelmäksi, Eero Heinäluoma sanoi.

Kokoomuksen Jaana Pelkonen kertoi, että ”itse olen oman nuoruuteni parhaimmat vuodet viettänyt juuri Kuubassa, ja on ollut ilo seurata näitä suuria muutoksia, mitä Kuubassa on kuluneiden vuosien aikana tapahtunut”.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mukaan aika merkittävä syy Kuuban ongelmiin on ollut kauppasaarto.

– Kauppasaarto, jota naapurimaa Yhdysvallat on Kuuban ympärillä pitänyt siitä lähtien, kun kuubalaiset häätivät yhdysvaltalaiset gangsterit, roistot saarelta pois. YK:han on ottanut useasti kantaa yleiskokouksissa kauppasaartoon. Tämä on todella ongelmallista ollut, koska se on vaikuttanut lääkkeidensaantiin, ruuansaantiin, kaupankäyntiin, ja tällaiset nimenomaan ovat vaikeuttaneet sitä Kuuban avautumista, Paavo Arhinmäki sanoi.