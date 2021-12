”Baariin voi mennä, mutta ei töihin” – raivo rajoituksista Britanniassa

Britannian hallitus on suunnitellut uusia rajoitustoimia nopeasti leviävän omikronmuunnoksen torjumiseksi. Mallinnusten perusteella tapausmäärät ovat kaksinkertaistuneet kahden tai kolmen päivän välein, joten variantin aiheuttamia infektioita voisi olla kymmeniä tuhansia jo lähiviikkoina.

Koronapassin käyttöä ja maskivaatimusta voidaan jatkossa laajentaa yhä useampiin tilanteisiin. Elinkeinoelämän haasteena on, että epidemiatoimet voivat häiritä monille yrityksille elintärkeää joulusesonkia.

Tilanne on herättänyt suurta närkästystä pääministeri Boris Johnsonin konservatiivipuolueessa. MailOnline-julkaisun haastattelemat puoluelähteet ennakoivat, että kyseessä olisi hallituspuolueen tähän mennessä suurin ”kapina”. Ainakin 60 kansanedustajan ennakoidaan äänestävän toimia vastaan.

Konservatiiviedustajat ovat kutsuneet suunniteltuja toimia ristiriitaisiksi, kohtuuttomiksi ja jopa häpeällisiksi sekä muistuttaneet pääministerin esikunnan juhlintaan liittyvien skandaalien heikentäneen Johnsonin auktoriteettia. Arvostelumyrsky voimistui terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n koronapassisivuston kaaduttua useiksi tunneiksi kuluvalla viikolla.

– Voit mennä baariin, mutta et töihin. Käytä maskia kun olet ostoksilla, paitsi jos haluat laulaa. Mihin tämä oikein päättyy? Olemme mielettömässä tilanteessa, ja rajoitusten kannattajienkin täytyy pitää näitä sääntöjä huvittavina, kansanedustaja Greg Smith kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa ohjeistukseen, jonka mukaan maskin voisi ottaa esimerkiksi musikaalissa pois, sillä laulamiseen on säädetty yleinen poikkeus.

Konservatiivipuolueen pitkäaikainen kansanedustaja Geoffrey Clifton-Brown arvioi Boris Johnsonin mahdollisesti menettävän konservatiipuolueen tuen, jos kohut jatkuvat vielä vuodenvaihteet jälkeen. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 63 prosenttia kansalaisista toivoisi pääministerin eroavan.

Uusien koronatoimien odotetaan menevän läpi parlamentin alahuoneen äänestyksessä työväenpuolueen ja liberaalidemokraattien tuella.

– Luulen, että ne menevät läpi opposition tuella, mutta tyytymättömyys tulee aiheuttamaan aikamoisen verilöylyn omassa puolueessamme, korkea-arvoinen konservatiivipuolueen lähde sanoo.

Go to the pub, but don’t go to work, wear a mask when shopping, (unless you want to sing)… where will this end? We’re in a preposterous position where surely even those who are pro-restrictions (which I am not), must look on these rules with total bemusement. https://t.co/fjfDci5uaC

— Greg Smith MP (@gregsmith_uk) December 9, 2021