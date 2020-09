Azerbaidzan aloitti osittaisen liikekannallepanon

Azerbaidzan on aloittanut maan asevoimien osittaisen liikekannallepanon. Azerbaidzanin presidentti Ilham Alijev kertoi asiasta maanantaina aamulla.

Päätös voi kertoa tilannekuvan heikentymisestä. Vielä aiemmin Azerbaidzan viestitti, ettei liikekannallepanolle ole tarvetta.

Väkivaltaisuudet Armenian ja Azerbaidzanin välillä leimahtivat Vuoristo-Karabahissa sunnuntaina ja taisteluissa on kerrottu kuolleen jo ainakin kymmeniä ihmisiä. Myöskään siviiliuhreilta ei ole vältytty.

Mediatietojen perusteella molemmat osapuolet ovat käyttäneet raskaita aseita, lennokkeja ja helikoptereita.

Jäätyneen konfliktin tilassa jo pitkään ollut Vuoristo-Karabah on Armenian tukemien separatistien hallinnassa.

Tilanteen eskaloitumista on pelätty ja kansainvälinen yhteisö on kehottanut osapuolia liennytykseen. Konflikti hiertää myös Turkin ja Venäjän välejä. Ankara on viestittänyt vahvaa tukeaan Azerbaidzanille. Moskova puolestaan seisoo Armenian takana.

Another video released by the Azerbaijani MoD showing what appears to be AGS-30 grenade launchers, Podnos 82mm mortars, BM-21 Grad MLRS, and towed artillery pieces firing on Armenian positions. 209/https://t.co/0j671x75PE pic.twitter.com/GHWlGpheht

