Ay-johtaja vastaa kritiikkiin: Autamme myös liittoon kuulumattomia

Ratkaisuksi hyväksikäyttötapauksiin ehdotetaan ammattiliittojen kanneoikeutta.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on auttanut liittoon kuulumattomia työperäistä hyväksikäyttöä kokeneita monin tavoin, väittävät PAMin toimitusjohtaja Annika Rönni-Sällinen ja edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Kirjoittajien mukaan on yhteisen edun mukaista, että työelämä on Suomessa turvallista ja työmarkkinat ovat reilut. He korostavat PAMin on merkittävää roolia ”kaksien työmarkkinoiden syntymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemisessä.”

PAM onkin Rönni-Sällisen ja Ylitalon mukaan tarkentanut sääntöjään, jotta hyväksikäyttötapauksissa apua voidaan antaa myös liittoon kuulumattomille.

– PAMissa on valtaisa kokemus ulkomaalaisten työntekijöiden asioiden hoitamisesta. Jäsenistömme on hyvin moninainen, ja siksi myös palveluita tarjotaan eri kielillä ja uusin keinoin, Rönni-Sällinen ja Ylitalo kertovat.

Rönni-Sällisen ja Ylitalon mukaan kaikki tapaukset tule automaattisesti PAMin tietoon, sillä kaikissa yrityksissä ei ole luottamusmiestä. Ammattiliitot eivät voi myöskään hoitaa työntekijän asiaa ilman lupaa, vaan työntekijän tai viranomaisen täytyy ottaa PAMiin yhteyttä. Ratkaisuksi kirjoittajat ehdottavat tiedonkulun parantamista ja kanneoikeuden antamista ammattiliitoille.

– Ammattiliittojen kanneoikeus madaltaisi kynnystä yhteydenottoon ja parantaisi työntekijöiden asemaa, Rönni-Sällinen ja Ylitalo esittävät.