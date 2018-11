Ay-liittojen kampanja raivostuttaa – IS: Painostetaan SDP:n vaalityöhön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SAK:n liittojen avoin tuki vasemmistopuolueille närkästyttää osaa työntekijöistä.

SAK:laisia liittoja on mukana Vapaiden valtakunta -kampanjassa, joka on perustettu eduskuntavaaleja ja vaalirahoitusta varten. Ilta-Sanomien mukaan liittojen sisällä on närkästytty avoimesta työskentelystä vasemmistopuolueiden, erityisesti SDP:n vaalimenestyksen eteen.

Kampanjaan ovat jo lähteneet AKT, JHL, PAM, Sähköliitto ja Teollisuusliitto. Kampanjan nimiluettelossa on runsaasti SAK:laisia ay-johtajia, kuten SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd.), JHL:n Päivi Niemi-Laine (sd.) ja PAM:n Ann Selin (sd.).

– Me annamme eduskuntavaaleissa äänemme ehdokkaille ja puolueille, jotka haluavat seistä rinnallamme puolustamassa vapauttamme. Vapautta järjestäytyä, sopia työehtosopimuksista ja vaikuttaa työelämän lakeihin, kampanjassa julistetaan.

Liikkeen sivuilla kerrotaan, että kampanjan ”laittoivat pystyyn nuoret palkansaaja-aktiivit syyskuussa 2018”.

Sivuilla myös pyydetään äänestyslupausta ja toivotaan ihmisten lähtemään ”aktiiveiksi”: pyytämään kavereita tukijoiksi, toimimaan online-aktiivina, osallistumaan tapahtumiin tai järjestämään tapahtumia itse.

Ilta-Sanomien mukaan osa liittojen palveluksessa olevista työntekijöistä kokee, että heitä painostetaan mukaan demarien vaalityöhön. Esimerkiksi JHL:n sisällä tilanne oli tulehtunut jo ennen kampanjan lanseerausta, ja osaaa JHL:n työntekijöistä on närkästyttänyt puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen avoin esiintyminen SDP:n nimissä.

JHL on luvannut ennätysmäärän rahaa SDP:n vaalikampanjaan.

– Liitto on kohta demareiden puoluetoimisto, joka on vain yhtä henkilöä varten olemassa, IS:lle kommentoidaan.