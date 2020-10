Ay-liitto tyrmistyi Kotidata-väitteistä – ”härskiä tekstiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiliitto Pron mukaan Kaupan liitto muuntelee totuutta.

Ammattiliitto Pro vastaa Kaupan liitolle, jonka torstaina julkaiseman tiedotteen mukaan Pro tekee Kotidatan tapauksessa järjestöpolitiikkaa työntekijöiden kustannuksella.

Pron mukaan Suomen Kotidatan henkilöstö järkyttyi Kaupan liiton tiedotteesta. Liiton mukaan Suomen Kotidata tekee ICT-alan alihankintaa, vaikka Kaupan liitto väittää muuta.

− Roolimme on myydä tekninen asennuspalvelu alihankintana, ja me myös tuotamme palvelun operaattorin asiakkaalle. Siihen meidät on palkattu. Emme saa myydä mitään myymälässä, sillä ICT-alan työehtosopimukseen kuuluvat myyjät tekevät sen ja saavat siitä provision, sanoo Pron työsuojeluvaltuutettu Jenni Nieminen tiedotteessa.

− Me voimme myydä tuotteita asiakkaalle vain lähituessa, jolloin se on nimenomaan ICT-alan työtä, hän jatkaa.

Kaupan liiton mukaan se ei ole saanut yksilöityjä tietoja Kotidatan tilanteesta.

− On Kaupan Liiton teksti härskiä. Olen ay-urallani kuullut monenlaista Kaupan liitostakin, mutta olen siitä huolimatta hämmästynyt valheiden määrästä, sanoo ICT-alan sopimusala-asiamies Seppo Lundgren Prosta.

Pron mukaan Kotidatan työntekijöiden työnkuvaukset ja työsuhdeongelma toimitettu Kaupan liitolle jo ennen ulosmarssia tai työtuomioistuimen käsittelyä 13.7.2020.

− Pääluottamusmies on lähettänyt ne myös työmarkkinajohtaja Anna Lavikkalalle sähköpostilla 14.9.2020, tiedotteessa todetaan.

Prosta todetaan, ettei se yritä laajentaa ICT-alan työehtosopimuksen soveltamisalaa, vaan vaatii työntekijöille työn vaativuutta vastaavaa palkkaa.

− Kaupan liitto pyrkii häivyttämään räikeän alipalkkauksen puhumalla järjestöpolitiikasta, ICT-alan sopimusalavastaava Mika Mäkelä Prosta sanoo.

− Yhtiön henkilöstö on jo pitkään yrittänyt ratkoa ongelmia, mutta heidät on sivuutettu, hän lisää.