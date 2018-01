Ay-liiton tiedotus petti – 86-vuotias kuuli palveluasuntonsa myynnistä välittäjältä

JHL myöntää, että asukkaiden suuntaan on tapahtunut ”kommunikaatiokatko” ja asukkaat ovat hätääntyneet.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) aikoo myydä 12 ikääntyneille vuokraamaansa asuntoa Espoon Matinkylässä sijaitsevasta palvelutalosta.

Pian 87 vuotta täyttävä asukas sai tiedon asuntonsa myyntiaikeista tämän viikon maanantaina.

– Ensimmäinen yhteydenotto äidilleni tuli kiinteistövälittäjältä, joka ilmoitti tulevansa asiakkaiden kanssa perjantaina katsomaan asuntoa. Äiti itkien soitti, että minulta myydään koti, kertoo Anne Enroth Verkkouutisille.

Asuntoja myy JYA Housing LKV, ja niistä ilmoitetaan Oikotiellä. Laadukasta asumista palvelutalossa markkinoidaan ilmoituksessa ”loistavana mahdollisuutena myös sijoittajalle”.

Enroth kertoo, että asunnon myyntiä aiemmin hoitaneen kiinteistövälittäjä Mira Kasslinin mukaan ostajaehdokkaista suurin osa on hakenut itselleen asuntoa.

– Äidilläni on ihan hirveä hätä, Enroth sanoo.

Hänen äitinsä muutti JHL:n vuokraamaan asuntoon vasta 1,5 vuotta sitten syyskuussa 2016. Vuokra-asunto sijaitsee Omenatarhan palvelutalossa vastapäätä kauppakeskus Isoa Omenaa ja uutta metroasemaa.

Enrothin mukaan hänen äitinsä on melkein sokea, huonokuuloinen ja liikuntarajoitteinen. Lisäksi hän on ollut sydänleikkauksessa eikä jaksa kulkea rollaattorilla edes kolmeakymmentä metriä rappukäytävässä sijaitsevalle postilaatikolle.

– Tällaista ihmistä pitäisi ruveta muuttamaan, kun hän ei jaksa muutenkaan, Enroth murehtii.

”JHL:llä on omaisuutta vaikka huru mycket”

Vanhusten palvelutaloyhdistys ry:n eli Mereon toimitusjohtaja Raija Saari kertoo, että hän sai kuulla myyntiaikeista eilen, kun asukkaan omainen soitti hänelle asiasta. Saari sanoo, ettei tieto asuntojen myynnistä ollut aiemmin kulkeutunut palveluntuottajalle.

Mereo tuottaa Omenatarhan palvelutalossa turvapuhelinpalvelua ja kotihoidon palveluja asukkaiden tarpeiden mukaan.

Mereon toimitusjohtaja Raija Saari pitää JHL:n toimintaa todella erikoisena. Hän kertoo, että kun Mereo myi asunnot JHL:lle kaksi vuotta sitten, kuviteltiin, että JHL olisi pitkäaikainen ja vakavarainen sijoittaja, jolla ei hetkeen ole tarvetta myydä asuntoja.

– Ihmetyttää, kun JHL:llähän on omaisuutta ilmeisesti vaikka huru mycket, niin miksi juuri nyt ensitilassa myydään näitä, joita ei ole omistettukaan kauan ja joissa on säännöllinen vuokratuotto. Matinkylässä kaikki heidän asunnot ovat täynnä ja vuokrattuna. Mikä intressi on lähteä juuri sitä omaisuutta myymään? Sen ymmärtäisi, jos olisi kassa tyhjä ja olisi pakko realisoida omaisuutta, Saari pohtii.

JHL:n nettovarallisuus oli 189,3 miljoonaa euroa vuonna 2016. Sijoitustuotot olivat 12,1 miljoonaa euroa.

Saaren mukaan monet JHL:n vuokra-asunnoissa asuvat ihmiset alkavat olla huonokuntoisia.

– Muutto saattaa heikentää terveydentilaa huomattavasti. Meillä on pitkäaikaiset hoitosuhteet ja työntekijät tuntevat asukkaat, ja heillä on ollut hyvä olla siinä. Siinä on isot riskit, Saari näkee.

JHL: ”Normaalia varallisuuden hallintaa”

JHL:n asuntoasioista vastaava talouspäällikkö Jan Saarinen vahvistaa, että JHL on myymässä asuntoja Omenatarhan palvelutalosta. Hän kertoo, että JHL sai Omenatarhan asunnot osana Mereolta viime vuonna ostamaansa asuntosalkkua.

– Ne on sijoitusasunnoiksi meidän näkökulmasta ostettu. Yksilötasolla se on ikävä tilanne, mutta liiton varallisuuden hoidon kannalta katsoimme, että nyt on aika irtautua tästä varallisuuserästä, Saarinen perustelee myyntiä.

JHL omistaa suoraan noin 200 asuntoa.

Saarinen myöntää, että asukkaiden suuntaan on tapahtunut ”kommunikaatiokatko” ja muutamat asukkaat ovat hätääntyneet. Hän kertoo olleensa kyseisiin asukkaisiin yhteydessä tänään.

– Vaikuttaa siltä, että kaikki eivät ilmeisesti ole saaneet tietoa.

Hänen mukaansa osa asukkaista näköjään tietää asuntojen myynnistä, osa ei. Myyntiä on valmistelu syyskuusta lähtien.

– Jos kaikki eivät tiedä, silloinhan tiedotus on ollut puutteellista, Saarinen toteaa.

Omainen Anne Enroth pitää JHL:n pitää toimintaa ”ihan pöyristyttävänä”.

– Eikö asuntoja voisi myydä sitten, kun iäkkäät ihmiset muuttavat pois tai menehtyvät. Mutta että heittävät pihalle nämä ikäihmiset, se on mielestäni käsittämätöntä, kamalaa toimintaa, Enroth puhisee.

Enroth sanoo, ettei JHL:n suunnasta ole oltu häneen yhteydessä eikä hänen tietojensa mukaan myöskään hänen äitiinsä.

KORJAUS 31.1.2018 kello 15.50: Kiinteistövälittäjä on vaihtunut tänään Kasslin LKV:sta JYA Housing LKV:ksi jutun kirjoittamisen aikana.