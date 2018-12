Ay-johtajat riidassa – ”Älä sorru tämän tason populismiin”

SAK:n pääekonomisti syyttää Akavan puheenjohtajaa verokapinan lietsomisesta.

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ovat ajautuneet Twitter-kiistaan palkansaajien verotukseen liittyen.

Fjäder toteaa verokiilan olevan tällä hetkellä korkealla tasolla Suomessa.

– Rajavero on 47 prosenttia plus työttömyysvakuutus- työeläkemaksut. Satasen palkankorotuksesta jää pikkuisen alle puolet. Jotta 3 000 euroa kuukaudessa tienaava ihminen saa 100 euroa nettoa palkankorotuksesta, on työnantajan tästä maksettava 242 euroa. Verokiila on kova, Fjäder kirjoittaa.

Ilkka Kaukoranta huomauttaa, että verokiilalla maksetaan muun muassa opettajien ja lääkärien palkat.

– Nykyisetkään verot eivät kuitenkaan riitä pitkällä aikavälillä kattamaan julkisia menoja. Kun lietsot verokapinaa, niin mitä menoja vastaavasti leikkaisit, Kaukoranta kysyy.

– Ilkka, älä nyt sorru tämän tason populismiin. Rajaverot ovat Suomessa tosi kireät. Me voimme maltillisesti alentaa työn verotusta ja silti pystymme maksamaan julkisen sektorin palkat, Fjäder vastaa.

SAK:n pääekonomistin mukaan Suomen verotuksen alentaminen voisi johtaa ”taas typeriin koulutusleikkauksiin”.

– Kestävyysvaje on valtiovarainministeriön arvion mukaan 3,8 prosenttia bruttokansantuotteesta, eli yli kahdeksan miljardia euroa, ja tuon päälle on miljardin edestä menoja, joista on laaja konsensus. Minun on tosi vaikea nähdä, miten olisi varaa alentaa verotusta ilman isoa riskiä, että ajaudutaan taas typeriin koulutusleikkauksiin, Ilkka Kaukoranta sanoo.

– Kaikilla saa toki olla omat tavoitteensa, mutta en ymmärrä miten veropolitiikkaa voi tehdä huomioimatta menoja ja julkisen talouden kestävyyttä. Mielestäni tässä tilanteessa veronkevennys loogisesti edellyttää menoleikkauksia.

Fjäder jatkaa huomauttamalla, että SAK:n ja Akavan veropoliittiset tavoitteet poikkeavat toisistaan. Sekä Kaukoranta että Fjäder toteavat, että keskustelun jatkaminen olisi turhaa.

