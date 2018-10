Ay-johtaja Ylelle: Kovat toimenpiteet ovat vasta edessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

JHL:n puheenjohtaja vaatii hallitusta luopumaan irtisanomislain valmistelusta.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen (sd.) mukaan ay-liike on valmis rajuihin toimiin hallitusta vastaan, jos se ei lopeta kiistaa aiheuttaneen irtisanomislain valmistelua.

Hallituksen mukaan muutos vauhdittaa pienten yritysten rekrytointeja ja parantaa työllisyyttä.

– Tässä ei ole vielä kovia toimenpiteitä nähtykään, Niemi Laine sanoo Ylelle.

JHL aloittaa ensi viikon maanantaina kaksipäiväisen lakon, jonka aikana koulussa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa ei välttämättä ole ruokaa tarjolla. Lakko näkyy myös tilojen siivouksessa.

Liitto on pahoitellut sivullisille poliittisesta työtaistelutoimesta aiheutuvaa harmia. JHL:n mukaan sen on pakko toimia, koska ”turvattu työ on kaikkien yhteinen etu”.

– Tämä on vasta alkua. Meillä on mahdollisuus edetä työtaistelutoimissa pehmeämmistä vähän rankempiin, Niemi-Laine huomauttaa.