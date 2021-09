Ay-johtaja Ylellä: Kotihoito jopa ”katastrofaalisessa” tilassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhä useampi hoitaja pohtii irtisanoutumista.

Lähi- ja perushoitajia edustava SuPer saa jatkuvasti enemmän yhteydenottoja jäseniltään irtisanoutumiseen liittyen, kertoo Yle.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan laitoshoitoa purettaessa hoitajien tarve arvioitiin aivan liian pieneksi ja sen vuoksi hoitajien jaksaminen on koetuksella.

Paavolan mukaan kotihoito on useissa kunnissa hoitajapulan vuoksi lähes kestämättömässä tilanteessa.

– Aika monessa paikassa tilanne on jo kriittinen, jopa katastrofaalinen. Pitovoima alalla on huono ja vetovoimaa ei saada parannettua eli on kysymys työoloista, työtaakasta, työnkuvasta ja ehdottomasti palkkauksesta, hän sanoo.

Paavolan mukaan laitoshoidon purkamisen myötä kodeissa hoidetaan hyvin sairaita ihmisiä, joiden avuntarve on suuri.

Vaikka robotit ja etähoito auttavat vähentämään hoitajien työtaakkaa, edellyttää kotihoito silti SuPerin mukaan ammattitaitoista työvoimaa.

Paavolan mukaan suurin ongelma on kotihoidon resurssit.

– Jos olisi ollut halua, asia olisi kunnossa. Palkkaus, työn sisältö, työmäärä pitää saada kuntoon, jotta työvoimaa saadaan. Työ sinänsä on palkitsevaa, mutta tällä palkalla ja tällä työmäärällä sitä ei jaksa tehdä loputtomiin, sanoo Paavola.