Ay-johtaja teollisuuden yhdistyksestä: ”Vaisu alku”

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toiminta alkoi virallisesti 10. elokuuta.

SAK:laisen Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon (sd.) mielestä Teknologiateollisuuden työnantajat ry:llä on ollut vaisu alku.

– Kohtuullisen vaisu alku. Näillä tiedoilla vielä aikaista arvioida millainen uudesta yhdistyksestä tulee, hän tviittaa.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi vastaa, että alku on ollut kohtuullinen.

– Kohtuullinen alku. Osoittaa muutokselle olevan tarvetta ja yritysten punnitsevan vaihtoehtoja ennen päätöstä, hän tviittaa vastauksena.

Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksia syksyn mittaan sitä mukaa, kun niitä tulee.

Uuteen työnantajayhdistykseen on tähän mennessä hyväksytty yli 200 yritystä, joissa on yli 33 000 työntekijää. Yhteensä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä on 1 600, joissa noin 320 000 työntekijää.

Sopijayhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry perustettiin, kun Teknologiateollisuus ry ilmoitti keväällä irtautuvansa valtakunnallisista työehtosopimuksista.

Teollisuusliitto edustaa 205 000 teollisuuden työntekijää.

