Ay-johtaja: Tämän rinnalla ei muutama ravintola tunnu missään

Teollisuusliiton Turja Lehtonen pitää Meyerin Turun Telakan irtisanomisia erittäin valitettavina.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen kommentoi Twitterissä uutista Meyerin Turun telakan yt-neuvotteluista.

– Erittäin huono uutinen ja valitettava, koko Suomelle, tämän rinnalla muutama ravintola ei tunnu missään, avaa mittasuhteita, Turja Lehtonen tviittaa.

– ”Koronaepidemia on muuttanut tilanteen yllättäen ja totaalisesti”, hän lainaa uutista.

Telakkayritys kertoi tiistaina aloittavansa laajennetut yhteistyöneuvottelut, joiden lähtökohtana on nyt 450 Meyer Turun työntekijän irtisanominen. Lisäksi 900 työntekijää on muiden toimien, kuten erilaiten työaika- ja tehtäväjärjestelyiden, eripituiset lomautusten ja osa-aikaistamisen kohteena.

Telakka on viime vuosina tehnyt isoja investointeja, joiden tarkoituksena on ollut tuotannon kasvattaminen edelleen. Näistä tavoitteista on Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyerin mukaan luovuttu, eikä telakka enää suunnittele kasvattavansa tuotantoa tämänhetkisestä yhden suuren laivan vuosiluovutustahdista kahden suuren laivan tahtiin vuonna 2023.

Meyer Turun liikevaihto oli vuonna 2018 liki miljardi euroa.

