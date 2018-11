Ay-johtaja puolustaa SDP:n lukuja: Täältä saisi 600 miljoonaa

Teollisuusliiton Turha Lehtosen mukaan harmaan talouden kitkeminen toisi tuloja valtiolle.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen syyttää kokoomusta harmaan talouden tukemisesta.

– Harmaan talouden kitkeminen auttaisi oikein toimivia suomalaisia yrityksiä pärjäämään kilpailussa, tätä kokoomus vastustaa, Lehtonen tviittaa.

Hänen mukaansa harmaan talouden kitkemisellä on saavutettavissa tutkimusten mukaan peräti 600 miljoonan euron verotulot.

Lehtonen vastasi kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimolle. Wallinheimo kysyi Twitterissä, mihin SDP:n vaihtoehtobudjetissa luvatut harmaan talouden torjunnan tulot perustuvat.

– Demarit lupaavat esim. 20 me lisäpanostuksella harmaaseen talouteen 200 me lisätulot. Jep. Perustuen mihin @Demarit ? Eikö sitä kannattaisi sitten laittaa samalla matikalla 30 me ja saada 300 me valtion kassaan? Taas vaihtoehtobudjetin tulopuoli perustuu pelkkään höttöön, Wallinheimo sanoi.

Myös kokoomuksen Juhana Vartiainen on kyseenalaistanut SDP:n budjettiin lasketut yhteensä 300 miljoonan euron lisätulot harmaan talouden ja verojen välttelyn torjunnasta. Vartiaisen mukaan vastaavia keinoja on käytetty politiikassa jo vuosikymmenien ajan.

– Elävästi mielessä SDP:n talouspoliittisen työryhmän keskustelut 1990-luvulta, Vartiainen kirjoitti Twitterissä.

– Miten (oikeutetun) halveksien pääministeri Paavo Lipponen (sd.) suhtautui silloisen keskustaopposition tapaan sisällyttää vaihtoehtolaskelmiinsa satoja miljoonia ilmaisia tuloja ”harmaan talouden torjunnasta”. Oi niitä aikoja.

Yrittäjäpuolue KOK tukee harmaatataloutta, harmaan talouden kitkeminen auttaisi oikein toimivia suomalaisia yrityksiä pärjäämään kilpailussa, tätä Kokoomus vastustaa.

Harmaan talouden kitkemisellä on saavutettavissa tutkimusten mukaan 600miljoonan lisää verotuloja. https://t.co/9bx5kapxnd — Turja Lehtonen (@TurjaL) November 13, 2018