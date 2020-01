Ay-johtaja löi luvut pöytään – ”Tällekin ryhmälle on töitä”

Akavan Sture Fjäderin mukaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat on korjattava.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin mukaan uusia toimia tarvitaan erityisesti pelkän peruskoulun käyneiden työllistymiseen.

Fjäder on julkaissut Twitterissä jutun alta löytyvän tilaston, joka osoittaa vain perusasteen suorittaneiden 25-64 -vuotiaiden heikon työllisyysasteen. Verrokkimaista vain Ranskassa työllisyysaste on heikompi kuin Suomessa. Parhaiten peruskoulun varassa olevat ovat työllistyneet Virossa ja Ruotsissa.

– Jos Suomen työllisyysastetta aiotaan nostaa fokus on oltava tässä ryhmässä. Tällekin ryhmällle on töitä Suomessa, Fjäder sanoo tviitissään.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin hallituskauden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa 60 000 uutta työpaikkaa.

– Nyt on laitettava kohtaanto-ongelmat kuntoon, Fjäder sanoo tviitissään.

Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan sitä, että avoimien työpaikkojen määrä on korkea ja samaan aikaan työttömyyttä on paljon. Työnantajien ja työntekijöiden tarpeet eivät kohtaa.

Hallituksen on määrä käsitellä työllisyystoimia iltakoulussa tammikuun lopussa.

