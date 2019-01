Ay-johtaja LM:lle: Jäsenmäärän lasku vaarantaa joukkovoiman

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Järjestöjohtajan mukaan työnantajilla on liittovastaisia asenteita.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin uusi järjestöjohtaja Risto Kalliorinne on huolissaan siitä, että ammattiyhdistysliikkeiden jäsenmäärät ovat laskussa.

– Ilmiöstä on syytä olla huolissaan. Jos järjestäytymisaste laskee liikaa, silloin me emme voi puolustaa jäseniämme työpaikoilla, emmekä voi turvautua joukkovoimaan, mikäli sille on tarvetta, Kalliorinne kertoo Lännen Medialle.

Kalliorinne kertoo kuitenkin uskovansa työpaikkakohtaisen toiminnan uuteen nousuun. Hänen mukaansa nuoret aktivoituvat, kun he saavat riittävästi mahdollisuuksia ja vastuuta.

– Nuorilla ihmisillä on rakentavia näkemyksiä ja ehdotuksia, miten työpaikan asioita voisi parantaa yhdessä työnantajan kanssa. Ongelma on se, etteivät he aina uskalla tuoda niitä työpaikoilla esille työnantajien liittovastaisten asenteiden vuoksi.

Hänen mukaansa liittovastaisuus näkyy siten, että työnantajapuoli on tarjoutunut maksamaan yleisen työttömyyskassan jäsenmaksun työntekijöidensä puolesta.

– Tämä kertoo siitä, että työnantajan viesti on: erotkaa liitosta, sanoo Risto Kalliorinne.