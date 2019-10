Ay-johtaja KL:lle: Ei enää kikyn palkattomia työpäiviä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ammattiliitto Pron mukaan viesti on ehdoton.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan Teknologiateollisuuden kohtuuttomat vaatimukset ovat johtaneet työmarkkinaneuvotteluiden katkeamiseen.

Hän toteaa työnantajapuolen tavoitepaperin heikentävän merkittävästi alan työehtoja.

– Se on tavattoman pitkä verrattuna meidän omaan listaamme ja pitää sisällään pelkkiä työehtojen leikkauksia, palkkaehtojen polkemista ja joidenkin palkan lisäosien poistamista kokonaisuudessaan, Jorma Malinen sanoo Kauppalehdelle.

Malinen kertoo kehottaneensa Teknologiateollisuuden edustajia ”tulemaan rakentavammalla paperilla takaisin”, jotta liitto voi aloittaa neuvottelut uudelleen.

Ammattiliitto Pron kanta kiky-tuntien jatkoon on edelleen kielteinen.

– Työpaikoilta, joissa kiky-tunnit ovat kokonaisina palkattomina työpäivinä, viesti on selkeä ja ehdoton: palkattomia työpäiviä ei jatkossa enää tulla tekemään. Mutta jos joku tekee kuusi minuuttia per päivä, tapa lähestyä asiaa on toisenlainen. Jos se kompensoitaisiin palkalla, sellaisen ratkaisun porukka voisi jopa hyväksyä, Jorma Malinen sanoo.

Hän myöntää, ettei vientiteollisuuden kilpailukykyä tule vaarantaa niin, että alalle kertyisi kustannuksia muilta aloilta.

– Mutta täytyy muistaa, että menestyvää vienti- teollisuutta ei ole ilman menestyvää julkista sektoria, Malinen sanoo.