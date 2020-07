Ay-johtaja ansiosidonnaisesta Ylellä: Nykymalli on ihan toimiva

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK ja Akava eivät kannata ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista.

STTK ja Akava suhtautuvat SAK:n ohella nihkeästi ehdotukseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamisesta kaikille.

Muutosta on perusteltu muun muassa koronakeväänä nähdyillä lomautuksilla. Lähes 30 000 ihmistä jäi ilman ansiosidonnaista turvaa, koska he eivät olleet oivaltaneet hakeutua kassan jäseniksi.

STTK:n edunvalvontajohtaja Katarina Murto totesi Ylen aamussa, että ”nykyinen järjestelmä on ihan toimiva”.

– Kehittämistarpeita toki on, mutta täytyy muistaa, että kaikilla on halutessaan mahdollisuus liittyä työttömyyskassaan ja ottaa tätä niin sanottua lisäturvaa. Mutta on ihan hyvä ja tarpeen, että tämä jatkoselvitys tehdään tässä työttömyysturvan laajentamisessa, Katarina Murto sanoi.

Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko oli samoilla linjoilla nykymallin toimivuudesta. Hän totesi, ettei Akavalla ole virallista kantaa nyt keskustelussa olleista vaihtoehdoista.

– Jokaisellahan on mahdollisuus on liittyä kassaan. Ensimmäisenä haluaisin ampua alas sen väitteen, että tällä pönkitetään ay-liikettä, Lotta Savinko sanoi.

– Kyllä hyvin nopeasti järkevä ihminen, joka katsoo nettiä, huomaa sen, että kassaan voi liittyä ilman mitään kytköksiä. Toki on koulutusrajoituksia tai jotain muita, Savinko jatkoi.

Hänen mukaansa järjestelmää voi silti kehittää tulevaisuudessa.

– Toivottavasti koronakevät avasi tämän asian monille, Lotta Savinko sanoi.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari huomautti, että työttömyysturvajärjestelmän uudistamisesta on keskusteltu jo vuosia. Hän tyrmäsi Akavan väitteen siitä, ettei asia liittyisi ay-liittojen asemaan.

– Nykyinen järjestelmä on tehty pönkittämään ammatillista järjestäytymistä ja se on osin valtapoliittinenkin kysymys, Vesa Rantahalvari sanoi.

Rantahalvarin mukaan keskustelussa olisi olennaista muistaa, että samaan aikaan pyritään parantamaan työllisyyttä ja vahvistamaan julkista taloutta.

– Yleinen työttömyysvakuutus tarkoittaisi merkittävää menojen kasvua ja työllisyyden heikentymistä. Ratkaisevaa on, että samassa yhteydessä tehtäisiin muutoksia työttömyysturvan sisältöön, kuten työssäoloehtoon, kestoon ja enimmäistasoon. Jotta työllisyys kohenee ja kustannukset pysyvät hallinnassa, Vesa Rantahalvari sanoi.