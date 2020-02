Ay-johtaja: Ammattiliitot voisivat luopua verovapaudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teollisuusliiton Turja Lehtosen mukaan ay-liikkeen toiminta ei ole rahasampo.

Teollisuusliiton ensimmäisen varapuheenjohtajan Turja Lehtosen mukaan ammattiyhdistysliikkeet voisivat luopua verovapaudestaan, mikäli muutos koskisi myös muita yhdistyksiä ja säätiöitä.

Aihe nousi esille torstaina, kun opetusministeri Li Andersson (vas.) esitti Twitterissä ammattiyhdistysliikkeitäkin koskevan lähdeveron säätämistä.

– Mitä tulee siihen, että opetusministeri Andersson on nyt tullut esille näiden asioiden kanssa, että ammattiyhdistysliikkeen tiettyjä osioita pitäisi laittaa verolle, niin sanoisin, että me olemme SAK:n kautta jo aikaisemmin todenneet saman. Meidänkin mielestämme tulisi selvittää yhdistysten ja säätiöiden verovapauteen liittyvää kohtelua, Turja Lehtonen sanoo Verkkouutisille.

Hän toivoo asiasta laajempaa keskustelua.

– Pidän huonona ja yhdistysten epätasa-arvoisena kohteluna, että vain vain yksi osa näistä yhdistyksistä laitettaisiin verolle tiettyjen perustelujen taustalta. Minusta pitäisi selvittää kaikkien säätiöiden ja yhdistysten osalta tätä verotukseen liittyvää kysymystä.

Teollisuusliitto on ammattiliitoista äveriäin. Iltalehti kertoi torstaina asuntosijoittaja Kojamon maksavan Teollisuusliitolle yli kahdeksan miljoonaa euroa verottomia osinkotuloja. Viime vuonna liitto sai Kojamon listautumisen yhteydessä tapahtuneesta osakemyynnistä liki 55 miljoonaa euroa.

Turja Lehtonen myöntää, että osinkotulojen verovapaudesta luopuminen voisi heikentää myös ammattiliittojen taseita. Hänen mukaansa maksutaakka kuitenkin kevenisi, jos kaikki yhdistykset ja säätiöt kantaisivat siitä oman osansa.

Hän painottaa, että ammattiliittojen taloudelliset tilanteet ovat keskenään hyvin erilaisia. Lehtosen mukaan kymmenkunta liittoa ”ui sellaisissa vesissä, että niiden taseet näyttelevät jonkin arvoista roolia”.

– Meillä on myös paljon ammattiliittoja, jotka juuri ja juuri saavat jäsenmaksu- ja sijoitustuloillaan toimintansa pyörimään. Että sellainen mielikuva, että ammattiyhdistysliike ja sen toiminta olisi joku rahasampo, niin tämä kuva on täysin väärä.

– Meillä on joitakin ammattiliittoja, joiden omaisuus ja tase on korkealla tasolla johtuen heidän historiastaan ja erilaisista toimista, mutta pitää muistaa, että meillä on paljon myös sellaisia liittoja, joiden tase ei ole lähelläkään esimerkiksi meidän tasetta.