Avustajien määrää ihmeteltiin – näin suuttui pääministeri

Sanna Marinin mukaan keskustelu ministerien avustajakunnasta on ollut populistista.

Hallituksen erityisavustajat, avustajat ja valtiosihteerit kuumottivat torstaina eduskunnan kyselytuntia. Pääministeri Sanna Marinilla (sd.) ei ollut ymmärrystä arvostelulle, jota opposition kansanedustajat esittivät ylenmääräisestä avustajien palkkaamisesta ministereille.

– Tämä hallitus tekee politiikkaa, joka on tavallisten ihmisten näkökulmasta, tavallisen ihmisten arjen näkökulmasta oikeudenmukaista ja sosiaalisesti parempaa kuin ehkä viime kausilla on ollut mahdollista, Sanna Marin vastasi ensin avustajakysymykseen.

Useat edustajat huusivat väliin, että kysymykseen tulisi vastata.

– Itse kyllä uskon, että ihmiset katsovat ennemmin niitä hallituksen tekoja ja päätöksiä eivätkä ehkä ihan yhtä samalla lailla kuin iltapäivälehdet tapaavat kirjoittaa hallituksen avustajamäärästä, Marin jatkoi.

Seuraavaan kysymykseen avustajista pääministeri vastasi todeten, että EU-puheenjohtajuuskaudella Suomen kustannukset alittuivat merkittävästi arvioidusta.

– On aivan selvää, että hallitus tarvitsee työnsä avuksi, ministerit tarvitsevat avustajia. Näin on varmaan jokaisessa maassa. Pidän kyllä hieman populistisena sitä keskustelua, mikä Suomessa on näiden avustajien osalta noussut, Marin totesi.

Marinin mukaan on ollut erittäin hyvä, että esimerkiksi hoitajamitoitusta valmisteltaessa on ollut ”osaavia, päteviä ihmisiä” mukana.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah kysyi, pitääkö paikkansa, että poliittiset avustajat maksavat puolueveroa. Sanna Marinin mukaan hänellä ei ole tietoa tällaisesta.

– Totta kai kansanedustajat maksavat puolueillensa puolueveroa. Voin kertoa, että esimerkiksi sosiaalidemokraattien kansanedustajat maksavat piireihinsä puolueveroa, joka taisi olla Pirkanmaan osalta 700 euroa vuodessa mitä maksamme, Sanna Marin sanoi.

”Alkaa mennä aika paksuksi”

Kysymysten jatkuessa Sanna Marin kiivastui kokoomuksen lääkäri-kansanedustaja Mia Laiholle. Laihon mukaan avustajamäärä voi tuntua hallituksesta pieneltä asialta, mutta ei enää ihmisten palveluja ajatellessa.

– Esimerkiksi viidellä miljoonalla eurolla, joka on erotus edellisen hallituksen avustajamäärään, sillä saataisiin yli sata sairaanhoitajaa. Lähihoitajia huomattavasti enemmän, Mia Laiho totesi.

Laiho huomautti myös, että hallitus on leikkaamassa yliopistotason terveystutkimuksesta neljä miljoonaa euroa syövän tutkimuksesta.

– Arvoisa puhemies. Nyt tämä alkaa kyllä menemään tässä salissa aika paksuksi tämä keskustelu avustajista, Sanna Marin vastasi.

Hänen mukaansa hallitus on lisännyt osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen määrärahoja sadoilla miljoonilla euroilla.

– Pitkästä aikaa. Suomessa on leikattu koulutuksesta viimeiset hallituskaudet, tämä hallitus on suunnan kääntänyt.

– Se että tehdään tämänkaltaisia yhtäläisyysmerkkejä, niin minun mielestäni se kertoo enemmän kysyjästä, Marin totesi hieman jo kiihtyneenä.

Myöhemmin pääministeri jatkoi avustajista kysyttäessä, että ”katson tätä kokonaisuutta, enkä nyt lähtisi ehkä tällaiseen keskusteluun mielelläni ollenkaan mukaan jota tässä on nyt viime kuukaudet harjoitettu”.

– Totta kai se on itsestään selvää, että ministereillä ja hallituksella pitää olla tukenansa ja apunansa erityisavustajia. Ja myös valtiosihteereitä. Minun mielestäni on paljon tärkeämpää se mitä hallitus tekee, minkälaisia päätöksiä se tekee, on hyvä että hallituspuolueilla on resursseja niin että eri näkökulmia voidaan yhteensovittaa.

Marin totesi lopuksi myös, että hallituskauden kuluessa avustajien määrää ”tarkastellaan” ja ainakin SDP:n osalta todennäköisesti ”myös lasketaan”.