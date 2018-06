Sanni Grahn-Laasonen: Avoin tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen

Sanni Grahn-Laasonen on opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen linjaukset on osallistavalla prosessilla koottu uuteen periaateohjelmaan.

Kokoomus tekee arvopohjaista politiikkaa, jonka linjaukset on osallistavalla prosessilla koottu 100-vuotiaan puolueen uuteen periaateohjelmaan. Kokoomuksen tulee olla avoin tulevaisuuspuolue.

Olemme uudistaneet periaateohjelmaamme sillä kantavalla ajatuksella, että kokoomus luottaa ihmiseen. Uskomme, että me ihmiset kykenemme tiedettä ja teknologiaa hyödyntäen löytämään monimutkaisen maailman ongelmiin ratkaisut. Suhtaudumme tulevaisuuteen optimistisesti ja luottavaisesti, ja haluamme rakentaa luottamusta ihmisten välille. Ajattelussamme vapaus ja vastuu kulkevat käsikädessä. Arvostamme työntekoa ja yrittämistä. Kannamme vastuuta toisista ihmisistä sekä luonnosta ja ympäristöstä. Haluamme, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistä, ilmasta, metsistä.

Työlinja ja edistysusko ovat kantavia periaatteita: muutoksilla pelottelun ja helppojen lupausten sijasta tarvitaan rohkeita, tutkittuun tietoon pohjautuvia päätöksiä. Meidän tulee rakentaa Suomea, joka voittaa muutoksen pelon, avautuu kansainvälisesti, hyödyntää tieteen, teknologian ja ihmisten kekseliäisyyden läpimurtoja, koska se lisää hyvinvointia. Meidän tulee rakentaa tukevaan taloudelliseen kasvuun pohjaava moderni hyvinvointiyhteiskunta, joka kannustaa eteenpäin, kannustaa työntekoon ja aktiivisuuteen, mutta ei jätä oman onnensa nojaan eikä pudota byrokratialoukkuun. Ikääntyvän Suomen julkisesta taloudesta on huolehdittava vastuullisesti.

Suomi menestyy avoimena, eurooppalaisena osaajayhteiskuntana. Se edellyttää korkeaa koulutustasoa, nopeaa uuden omaksumista sekä kannustavaa toimintaympäristöä luovuudelle, yrittämiselle ja työllistämiselle. Suomen pitää olla maa, jossa saa tehdä, eikä kaikkea uutta ole varmuuden vuoksi kielletty.

Kokoomus on aina ollut ja tulee aina olemaan sivistyspuolue. Periaateohjelmakiertueellamme nousi vahvasti pintaan tahto ymmärtää sivistys laajasti. Tiedollisen sivistyksen rinnalla vanha tuttu käsite ”sydämen sivistys” on arvossaan: ajassamme on yhä tärkeämpää, että kykenemme asettumaan toisen ihmisen asemaan ja arvostamaan erilaisuutta.

Kaikkiin tulevaisuuskysymyksiin ei ole vastausta, mutta maailman paras koulutus ja halu oppia uutta antavat hyvän pohjan ponnistaa. Mahdollisuuksien tasa-arvo on tärkeää – se, että jokainen lapsi ja nuori saa perhetaustastaan riippumatta oppia, kouluttautua, vaikuttaa oman elämänsä suuntaan ja valita itse oman polkunsa.

Periaateohjelmaluonnoksemme sanoittaa vahvasti ympäristövastuumme: ”Tämän vastuun kantaminen on se mitta, jolla tekojemme arvo kaikkein eniten määräytyy tulevien sukupolvien silmissä”.

Meille kansainvälisyys on irrottamaton osa modernia Suomea. Rakennamme yhteistä, vahvaa Eurooppaa, kannamme globaalia vastuuta.

Periaateohjelman henkeä kuvastaa hyvin tapa, jolla se on valmisteltu. Valtava joukko kokoomuslaisia kaikkialta Suomesta on osallistunut yli vuoden kestäneeseen kierrokseen. Kuten kokoomus yhteiskunnassa, myös tämä periaateohjelma pyrkii hakemaan yhteisyyttä mieluummin kuin piirtämään jakolinjoja.

Turun puoluekokous antaa mahdollisuuden käydä arvokeskustelua, jonka perustalle on hyvä rakentaa ensi kevään eduskuntavaaliohjelma Suomen uudistamiseksi.

Sanni Grahn-Laasonen Sanni Grahn-Laasonen on opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.