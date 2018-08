Avohakkuualoite on kerännyt 50000 nimeä

Viiden ympäristöjärjestön käynnistämä kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla ylitti eduskuntakäsittelyyn vaadittavan 50 000 kannatusilmoituksen rajan.

– On hienoa nähdä, miten suomalaiset ovat lähteneet puolustamaan yhteisiä metsiämme. Kesän aikana olemme tavanneet lukuisia suomalaisia ympäri maata erilaisissa tapahtumissa ja huoli esimerkiksi retkeily- ja marjastusmetsistä on ollut suurta. Viestimme on yhteinen ja se on vahva, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen, Luonto-Liiton, BirdLife Suomen ja Natur och Miljön toukokuussa alulle laittaman kansalaisaloitteen myötä eduskunta käsittelee ensi keväänä lakia, jossa valtion metsissä siirryttäisiin avohakkuumetsätaloudesta muihin metsänkäyttömuotoihin. Käytännössä tämä tarkoittaisi siirtymistä jatkuvan kasvatuksen malliin.

– Avohakkuumetsätalous ja liian suuret hakkuumäärät ovat ajaneet metsäluonnon ahdinkoon. Metsiämme hakataan ennätysmäärät ja samalla luonnonsuojelua ajetaan alas. Poliittiset päätökset ovat olleet ristiriidassa sen kanssa, miten ihmiset haluavat metsiämme kohdeltavan, sanoo Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

Avohakkuista luopumisesta ja jatkuvan kasvatuksen malliin vaihtamisesta hyötyisivät ympärustöjärjestöjen mielestä paitsi suomalaisten yhteisten metsien lajisto, elinympäristöt ja vesistöt myös ilmasto.

Kansalaisaloite on aikataulutettu niin, että sen käsittelee uusi, keväällä 2019 valittava eduskunta. Kuuden kuukauden nimienkeruuaika päättyy vasta 17. marraskuuta. Nimienkeruun päätyttyä Väestörekisterikeskus tarkistaa kannatusilmoitukset. Aloite on toimitettava eduskuntaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua nimitarkastuksesta.