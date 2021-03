Avit vastaavat: Ministeriö ei antanut ohjausta massatestaukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerit ovat julistaneet ’tahtotilaa’, mutta ylijohtajien mukaan ohjaus koronan pakollisista joukkotesteistä saatiin vasta viime viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi viime torstaina eli 11.3.2021 Säätytalolle saapuessaan toivovansa ”rajakokonaisuutta” pikaisesti ulos eduskunnasta ”niin, että aluehallintoviranomaisilla olisi nykyistä laajemmat hartiat entistä isompia joukkoja sitten määrätä testiin”.

– Me haluamme, että joka ikinen maahantulija testataan. Ja tämä on ollut hallituksen tahtotila viime kesästä lähtien, Sanna Marin sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) twiittasi sunnuntaina 14.3.2021, että ”rajojen terveysturvallisuudessa on vieläkin parannettavaa, sillä vaikka aluehallintoviranomaisilla ja kunnilla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti jo mahdollisuus laajasti testata ihmisiä rajoilla, silti näitä työvälineitä ei ole käytetty riittävästi. Hallituksen tahto on, että jokainen maahantulija testataan.”

Verkkouutiset kysyi aluehallintovirastoilta, onko sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tai valtioneuvoston kanslia kriisin aikana ohjeistanut tai määrännyt tekemään laajoja pakollisia koronatestejä rajoilla.

Aluehallintovirastojen ylijohtajien puolesta kysymykseen vastasi Itä-Suomen avin ylijohtaja Soile Lahti.

– Ohjaus niin sanottujen massatestausten tekemiseen on saatu 11.3.2021 sähköpostilla STM:n virkamieheltä. Tätä ennen tämmöistä ohjausta ei ole annettu STM:stä. Valtioneuvoston kansliasta ohjausta ei ole tullut, ylijohtaja Soile Lahti vastaa.

Soile Lahden mukaan 3.2.2021 STM:stä saatiin ohjauskirje ja sen liitteenä ollut oikeudellinen arviointi pakollisista koronatesteistä.

– Liitteen 3 luvusta kolme ilmenee, että lähtökohtaisesti toimintamallin testaustoiminta perustuisi vapaaehtoisuuteen, ylijohtaja toteaa hallituksen helmikuun tulkinnasta.

STM:n 3.2.2021 muistiossa lukee ”lähtökohtaisesti toimintamallin testaustoiminta perustuisi vapaaehtoisuuteen”.

STM lähetti täydentävän ohjauskirjeen 26.2.2021. Siinäkään ei puhuttu massatestauksista, vaan todettiin, että ”suuri osa Suomeen saapuneista henkilöistä on ohjattu vapaaehtoisiin terveystarkastuksiin ja niihin tarvittaessa sisältyviin covid-19-testeihin. Eri tahojen yhteistyöllä on saatu hyviä tuloksia aikaan. Yhteistyötä tulee kuitenkin edelleen tiivistää, jotta tavoite maahantulijoiden testaamiseksi voisi toteutua”.

Tämän jälkeen ylijohtaja Soile Lahden mukaan STM:n johtaja (Tuija Kumpulainen) lähetti aluehallintovirastoille 11.3.2021 sähköpostin, kun eduskunnan perustuslakivaliokunnassa oli valmistunut lausunto tartuntatautilain 16 pykälän muuttamisesta.

– Sähköpostissa hän kehottaa aluehallintovirastoja sen lisäksi, mitä edellä kuvatussa 3.2.2021 annetussa ohjauskirjeessä kohdennetuista terveystarkastuksista ja yksilöprosessista todetaan, ottamaan huomioon valiokunnan selventävän kannanoton pakollisen terveystarkastuksen henkilölliseen soveltamisalaan. Hän toteaa viestissään, että perustuslakivaliokunnan selventävä kannanotto on suoraan velvoittava oikeuslähde ja ohjaa aluehallintovirastoja noudattamaan sitä, Lahti toteaa.

Avit tiedottivat seuranneesta uudesta linjastaan tässä 15.3.2021.

