Avin mukaan pakkotestit eivät ole tarpeellisia Itä-Suomessa

Terveystarkastusten sanotaan toimivan hyvin rajanylityspaikoilla.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) selvitti antamansa tartuntatautilain 15 § mukaisen määräyksen toteutumista alueellaan ja pyysi selvitykset maahan saapuvien terveystarkastuksista rajanylityspaikoilla.

– Saadun selvityksen mukaan terveystarkastukset ja koronatestaukset toimivat hyvin, eikä tartuntatautilain 16 § mukaisen massapäätöksen tekeminen pakollisesta terveystarkastuksesta ole välttämätöntä, tiedotteessa todetaan.

Keskustelu pakkotesteistä ja testitodistuksista on noussut esiin, kun muuntoviruksen on todettu tulleen rajan yli. Hallitus on sanonut asian olevan avien päätöksen alla, kun taas oppositio on syyttänyt hallitusta toimettomuudesta – siitä, että virastoille ei ole mennyt ohjauskirjettä, jossa velvoitettaisiin tiukentamaan koronarajakontrollia.

Terveystarkastuksissa Niiralan rajanylityspaikalla on todettu yhdeksän positiivista koronatestitulosta ajalla 9.1. – 17.3.2021. Nämä henkilöt on ohjattu eristykseen jo rajanylityspisteellä, eikä heistä ole tullut tartuntaketjuja.

Aluehallintoviraston tartuntatautilain 15 § mukaisen määräyksen voimassaoloaikana Niiralan rajanylityspaikalla terveystarkastuksesta on kieltäytynyt kolme henkilöä, jotka kaikki on määrätty tartuntatautilain mukaiseen velvoittavaan karanteeniin.

– Siun Sote on ilmoittanut, että terveystarkastukset ja koronatestaukset toimivat hyvin, eikä ole tarvetta aluehallintoviraston massapäätökselle pakollisista terveystarkastuksista.

Joensuun lentokentälle ei 1. – 17.3.2021 ole tullut kansainvälisiä lentoja. Myöskään Kuopion lentoasemalle Siilinjärvelle ei ole tullut tarkastelujaksolla yhtään kansainvälistä lentoa. Näin ollen myöskään testauksia ei ole tarvittu.

– Siilinjärven kunta on ilmoittanut, että tämän hetken tilanteessa ei ole todennäköistä, että pakollista massatestausta tarvittaisiin.

Tartuntatautilain 15 § mukainen jatkopäätös valmistelussa

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 26.2.2021 tartuntatautilain 15 §:n mukaiset terveystarkastukset rajanylityspaikoille ajalle 1. – 31.3.2021. Aluehallintovirasto on 3.3.2021 lähettänyt alueensa kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille tartuntatautilain mukaisia terveystarkastuksia ja niihin liittyvää koronatestausta koskevan ohjauskirjeen.

– Nyt tehdyn selvityksen perusteella Itä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että tartuntatautilain 16 § mukaisen massapäätöksen tekeminen pakollisesta terveystarkastuksesta ei ole välttämätöntä. Aluehallintovirasto seuraa tilannetta ja on valmis tekemään päätöksen nopeasti, jos tilanne muuttuu.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on käynnistänyt valmistelun tartuntatautilain 15 § mukaisen määräyksen jatkamista. Päätöksellä aluehallintovirasto määrää alueensa kuntia järjestämään kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastuksen yleisvaarallisen covid-19-tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Uusi päätös tulee olemaan voimassa huhtikuun ajan ja se julkaistaan aluehallintovirastojen verkkosivuilla päätöksen valmistuttua.

Etelä-Suomi päätyi pakkotestaukseen

Etelä-Suomen avi teki viime viikolla päätöksen maahantulijoiden pakollisesta osallistumisesta terveystarkastukseen. Päätöksen myötä jokaisen Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen. Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 16, jonka tulkintaa aluehallintovirastot ovat muuttaneet perustuslakivaliokunnan 5.3.2021 julkaiseman lausunnon ja sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjeistuksen saatuaan. Aiemman tulkinnan mukaan aluehallintovirastolla oli mahdollisuus määrätä terveystarkastuksiin osallistuminen pakolliseksi vain yksilöllisin, henkilöön kohdistuvaan harkintaan perustuvin päätöksin.