AVI varoittaa koronatilanteesta – ”Ei ole laantunut”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän koronavirustartuntoja.

Etelä-Suomen tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät tarvittaessa tarkemmat rajoitukset, jos äkillisiä joukkoaltistumisia tapahtuu, toteaa Aluehallintovirasto.

Suomessa on todettu viime viikkojen aikana yhä enemmän koronavirustartuntoja, laajoja tartuntaryvästymiä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin.

AVIn mukaan joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänään päättänyt, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön maanantaina päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Aluehallintoviraston päätös tilaisuuksien järjestämisen rajoituksista ja edellytyksistä lokakuussa on siis sama kuin syyskuussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen, tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä sekä järjestäjän täytyy ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella epidemiatilanne vaihtelee sairaanhoitopiirien välillä.

– Tilanne voi rauhallisillakin alueilla kuitenkin nopeasti muuttua, jos terveysturvallisuudesta ei huolehdita. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä alueellaan välittömästi tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi.

Joukkoaltistumisia on syntynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella lukuisia. Laajoja tartuntaryvästymiä on syntynyt sellaistenkin sairaanhoitopiirien alueilla, missä tartuntoja on aikaisemmin ollut vähän.

– Ihmiset myös liikkuvat alueiden välillä paljon. Erityisesti suurempiin tapahtumiin saavutaan usein eri puolilta maata. Sen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen joidenkin alueiden rauhallinenkaan epidemiologinen tilanne ei tällä hetkellä mahdollista turvaohjeista luopumista yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa, AVI toteaa.