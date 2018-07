Avaruuslentokone murskasi korkeuslennon ennätyksensä – 51 kilometriä

Virgin Galactic -yhtiön VSS Unity -avaruuslentokone ylitti tiistaina oman nopeusennätyksensä Kaliforniassa Mojaven aavikon yllä.

Miljardööri Richard Branson pyrkii kehittämään korkeuksissa tapahtuvista lennoista liiketoimintaa. Hänen mukaansa 215 000 euroa maksavia ennakkolippuja on myyty jo noin 800 asiakkaalle.

– Jälleen uusi uraa-uurtava yliäänilento. Onnittelut koko tiimille, Branson kirjoittaa Twitterissä.

VSS Unity kuljetettiin taivaalle kantoaluksen kyydissä. Laukaisun jälkeen rakettimoottoria käytettiin 42 sekunnin ajan, minkä seurauksena alus kohosi 52 kilometrin korkeuteen eli noin puoliväliin ilmakehän ja avaruuden rajasta.

Aluksen nopeus oli korkeimmillaan 2,47 Machia eli noin 3000 kilometriä tunnissa. Lentäjä Dave Mackayn mukaan näkymät raketin ikkunoista olivat huikeat.

– Lento oli jännittävä alusta loppuun. Rakettimoottori toimi loistavasti ja laskeutuminen oli pehmeä. Tämä oli uusi korkeusennätys molemmille lentäjille.

Yhtiön mukaan testilennot kerryttävät tärkeää tietoa myöhemmin toteutettaville kaupallisille lennoille. Matkustamo oli ahdettu täyteen lämpötilaa, painetta, ilmankosteutta, akustiikkaa ja säteilytasoa mittaavia laitteita.

