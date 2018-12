Avaruuslennolla yllättävä vaikutus – video

Pitkäaikaisella oleskelulla avaruudessa on vaikutuksia ihmiseen kehoon. Astronauttien tuleekin avaruusasemallaan ollessaan treenata kaksi tuntia, jotta lihasmassa säilyisi ennallaan painottomassa tilassa olemisesta huolimatta.

Yksi yllättävä vaikutus avaruudessa oleskelulla on. Sen jälkeen käveleminen maan pinnalla on yllättävän vaikeaa. Horisontittomassa avaruudessa ja painottomassa tilassa ajan viettäminen vie ihmiseltä tasapainokyvyn.

Maankamaralle saapumisen jälkeen onkin vaikea yrittää pysyä pystyssä silmät suljettuina. Nasan äskettäin julkaisemalla videolla näkyy kuinka haparoivaa NASAn astronautti Drew Feustelilla on vaikeuksia kävellä silmät kiinni vietettyään 197 päivää kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS).

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment…I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh

— A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) December 20, 2018