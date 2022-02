Avaruusasema rysähtää maahan yhdeksän vuoden päästä

Kansainvälinen avaruusasema ISS syöksyy Tyyneenmereen vuoden 2031 alussa, kertoo BBC.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa kertoi tällä viikolla julkaisemassaan raportissa, että ISS rysähtää valtameren osaan, joka tunnetaan nimellä Point Nemo.

Alue on hyvin kaukana mistään mantereesta ja se tunnetaan avaruusalusten hautausmaana.

Monet vanhat satelliitit ja muut avaruusromut ovat pudonneet sinne, mukaan lukien Venäjän avaruusasema Mir vuonna 2001.

Viiden avaruusjärjestön yhteishanke ISS on kiertänyt maan kiertoradalla vuodesta 1998 ja ollut jatkuvasti miehitettynä vuodesta 2000. Sen mikrogravitaatiolaboratoriossa on tehty yli 3 000 tutkimusta.

Nasan mukaan suunnitelma ISS:n käytöstä poistamisesta merkitsee siirtymistä kaupalliseen avaruustoimintaan.

– Yksityinen sektori pystyy teknisesti ja taloudellisesti kehittämään ja käyttämään kaupallisia matalan kiertoradan kohteita Nasan avustuksella, Nasan kaupallisen avaruuslennon johtaja Phil McAlister sanoo.

