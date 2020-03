Autossa voi piillä koronavaara – AL: Virus säilyy jopa kolme päivää

Käsidesillä ja kertakäyttöhanskoilla voi pienentää omaa tartuntariskiä.

Koronavirus voi elää auton muovipinnoilla jopa kolme päivää, Aamulehti kertoo.

Tieto perustuu The New England Journal of Medicine -tiedejulkaisussa julkaistuun tutkimukseen, jonka mukaan viruksen elinikä voi muovipinnoilla olla 72 tuntia. Ruostumattomalla teräspinnalla viruksen elinaika on kaksi vuorokautta, pahvipinnoilla noin vuorokausi ja kuparipinnoilla neljä tuntia.

Vaikka koronavaara on lähinnä teoreettinen, suositellaan auton puhtaanapitoon kiinnittämään huomiota. Koska käsien pesu autoillessa on hankalaa, suositellaan autossa turvautumaan käsidesiin: oman tartuntariskin autossa voi minimoida pyyhkimällä ohjauspyörän, vaihteenvalitsimen, tartuntakahvat, hansikaslokeron kannen ja muut matkustamon kosketuspinnat esimerkiksi desinfioivaan pesuaineeseen tai käsidesiin kastetulla pesuliinalla tai paperilla.

Autolla liikkuessa voi myös käyttää kertakäyttöhansikkaita ja kosteus-/puhdistuspyyhkeitä. Hansikkaat kannattaa pitää kädessä, kun autoa tankkaa tai käyttää latauskaapeleita. Käsienpesu kannattaa tehdä aina ennen ajamista ja palatessa takaisin kotiin. Huoltamoilla ja niiden kaupoissa tulisi muistaa kahden metrin turvaetäisyys.

Jos autossa joutuu kuljettamaan koronaviruspotilasta tai joku autossa säännöllisesti matkustavista saa tartunnan, voi auton sisäpuhdistus kannattaa: auton sisäpesuihin ja muoviosiin sopivat kemikaalit ja pesuaineet paitsi irrottavat lian, myös tehoavat erilaisiin taudinaiheuttajiin kuten viruksiin ja bakteereihin.

Ammattilaisella tehtynä perusteellinen sisäpuhdistus kestää noin kahdesta viiteen tuntiin ja hinnat pyörivät sadan euron molemmin puolin. Osan auton puhtaanapidosta voi tehdä myös kotona.

– Imuroinnit, lasinpesut ja ulkopesut voi hyvin hoitaa itse. Verhoilun pesut kannattaa suosiolla jättää ammattilaisille, auton sisä- ja ulkopesuja tekevän FixTeamin työnjohtaja Jarno Palo suosittaa AL:lle.