Automainos herätti someraivon, syytetään woke-ilmiöstä

Saksalaisen BMW-autoyhtiön uusi verkkomainos on kirvoittanut vihaista palautetta monilta autoilijoilta.

Osana CES 2021-näyttelyä julkaistussa mainoksessa nostetaan esiin uusien iX-sähköautojen iDrive-ajojärjestelmä. Videolla yhtiön uusi sähköauto kiistelee vanhempaa, vuoden 2001 7-sarjaa edustavan auton kanssa.

Molemmat ”puhuvat” amerikkalaisella aksentilla, mutta kärttyisältä ja vanhalta mieheltä kuulostavan 7-sarjan auton on katsottu viittaavan samalla auton kohdeyleisöön. Videolla vanhempi auto tyrmää uuden teknologian kirosanoin ja kuvailee sähköautoja leluiksi.

Uusi iX-sähköauto vihjaa naisäänellä, että ”bensapumppua liian pitkään haistelleen” auton ”aika on ohi”.

– Et tietenkään ymmärrä, on lähes mahdotonta puhua sukupolvellesi, uudempi malli sanoo.

Brittimediassa on huomautettu, että BMW:n 7-sarja on ollut käytössä maan poliisivoimilla ja ministereillä. Vihaista palautetta lähettäneet katsojat ovat nähneet mainoksen hyökkäyksenä suuria ikäluokkia ja ylipäätään vanhempia autoilijoita kohtaan. Osa on nähnyt videon osana niin sanottua woke-ilmiötä.

BMW huomautti tiedotteessa, ettei rajatuille markkinoille tarkoitettua videota ole julkaistu Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Video on käytännössä maailmanlaajuisessa jakelussa, sillä se on julkaistu Twitterissä, Youtubessa ja BMW:n verkkosivuilla.

Very good point.

It would appear that target audience for the iX is someone reasonably affluent and in their later middle-age, who is condescending, thinks everything pre-2012 was utter crap and is also – presumably – totally blind so that they don't have to look at the car.

— Matt Robinson (@MttRbnsn) January 12, 2021