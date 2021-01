Moni ei tiedosta ajavansa takavalot pimeinä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoliiton mukaan moni autoilija ei tiedosta ajavansa takavalot pimeinä huomiovaloja käyttäessään.

Jotta auto havaitaan ajoissa takaa lähestyttäessä, on tärkeää huolehtia, että myös sen perässä on riittävästi valoa. Sakeassa lumipyryssä on ajo- ja takavalojen lisäksi syytä kytkeä takasumuvalo päälle.

– Pimeässä tai hämärässä sekä näkyvyyden ollessa sään tai muun syyn vuoksi huonontunut on tieliikennelain mukaan huomiovalojen sijaan käytettävä ajovaloja ja takavaloja. Toki ajovaloja ja takavaloja kannattaa käyttää myös valoisaan aikaan ja hyvässä säässä. Kyllä ne silloinkin auton havaittavuutta parantavat, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen painottaa.

Autoliiton mukaan huomiovaloilla on syytä ajaa vain hyvissä olosuhteissa. Jos kuljettaja ei huolehdi olosuhteiden huonontuessa valokatkaisijaa oikeaan asentoon, on auton havaitseminen takaapäin hankalaa. Edestä lähestyttäessä huomiovalot kyllä havaitaan, mutta tietä ne eivät juuri valaise eivätkä siten helpota kyseisen auton kuljettajan havainnointia.

Osassa autoja valokatkaisijassa on automaattiasento, jolloin automatiikka kytkee tilanteen mukaan huomio- tai ajovalot. Automatiikkaa ohjataan hämärätunnistimella sekä sadekelillä auton mukaan tuulilasinpyyhkijöiden käytöllä tai sadetunnistimella.

– Joissakin autoissa takavalot on ohjelmoitu palamaan yhdessä huomiovalojen kanssa. Tällaisessakin autossa on kuitenkin huolehdittava siitä, että pimeässä tai sään muuten vaatiessa tulee käytettyä ajovaloja huomiovalojen sijaan, Vesalainen muistuttaa.

Autoliitto suosittelee autoilijoita opettelemaan myös takasumuvalon oikean käyttötarkoituksen.

– Hyvä nyrkkisääntö takasumuvalon käyttöön on, että jos olosuhteiden vuoksi on vaikea erottaa edellä ilman takasumuvaloa kulkeva auto, painii takana tuleva todennäköisesti saman ongelman kanssa, Vesalainen neuvoo.