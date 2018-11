Autoliitto luopuisi teiden talvirajoituksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liitto toivoo, että myös muita talveen liittyviä erityissäännöksiä arvioitaisi uudelleen.

Autoliitto ehdottaa, että uudessa tieliikennelaissa luovuttaisi talvinopeusrajoituksista. Liitto toteaa tiedotteessa, että talvirajoitukset voisivat olla voimassa, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Kesäkuussa 2020 voimaan astuvaan tieliikennelakiin on jo kirjattu talvirenkaiden käyttövelvollisuuden muuttaminen keliperusteiseksi marras-maaliskuun välisenä aikana. Autoliitto toivoo, että myös muita talveen liittyviä erityissäännöksiä arvioitaisi uudelleen. Esimerkiksi ehdotetulla talvirajoitusten uudistuksella lyhennettäisiin liiton mukaan matka-aikoja, tehostettaisi tienpidon resurssien käyttöä ja parannettaisi sääntöjen kunnioitusta.

– Kun kaikkien muiden liikennemuotojen matka-aikoja pyritään lyhentämään, on kansantaloudellisestikin kestämätöntä olla pyrkimättä siihen tieliikenteessä, joka kattaa yli 90 prosenttia henkilöliikenteestä, Autoliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Jukka Joutsjoki toteaa.

Autoliiton mukaan Suomen tulisi ottaa mallia ”liikenneturvallisuuden mallimaasta” Ruotsista, jossa talvirajoituksia ei ole. Ruotsissa talvinopeusrajoituksista luopuminen on vähentänyt autoilijoiden opittua tarvetta ajaa aina niin kovaa kuin nopeusrajoitus sallii.

Toinen vaihtoehto Suomelle löytyisi Autoliiton mukaan Saksasta, jossa nopeusrajoitusmerkkejä on aina kaksi. Nopeusrajoituksista alempi merkki on voimassa vain, jos keli on huono.

– Jokakeväiseen ja -syksyiseen nopeusrajoitusmerkkien vaihtamiseen käytettävät rahat ja työaika ovat pois teiden kunnossapidosta. Suomessa voitaisiin ottaa mallia vaikka Saksasta, jossa joillakin tieosuuksilla on kaksi nopeusrajoitusmerkkiä, Joutsjoki sanoo.