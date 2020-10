Autoliitto: Autoilun verotukseen ei tarvita satelliittiperusteista järjestelmää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoliitto ei näe myöskään ruuhkamaksuja tarpeellisiksi Suomessa.

Autoliitosta Suomeen ei pitäisi luoda autoilun verotusta varten omaa tietoverojärjestelmää, liitto kertoo tiedotteessaan. Aiheesta tuli ajankohtainen, kun valtivarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) mainitsi eilen lauantaina Ylen ykkösaamussa kehottaneensa liikenteen verotusta pohtivaa työryhmää valmistelemaan paikantamiseen perustuvaa mallia.

– Autoilun verotukseen ei tarvita kallista satelliittiperusteista järjestelmää. Aluepolitiikka voidaan hoitaa muullakin verotuksella, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa.

– Mikäli autoilijoilta kerättäviä veroja halutaan poliittisilla päätöksillä muuttaa aluepainotteisiksi, niin se voidaan toteuttaa ajoneuvoveron porrastamisella. Näin toimii myös lakisääteinen liikennevakuutus. Tähän ei tarvita satojen miljoonien investointeja ja kymmenien miljoonien jatkuvia operointikustannuksia,

Autoliiton mukaan vastaavia malleja on ehdotettu aiemminkin, mutta aina on todettu, ettei niissä ole hyöty-kustannussuhteessa järkeä Suomen kokoisessa maassa.

Myös järjestelmään liittyvä yksityisyydensuoja on aiheuttanut huolta. Autoliitto kertoo, että Vanhasen mukaan Koronavilkun latausmäärät kertovat, ettei tätä pidetä enää ongelmallisena.

– Satelliittipaikantamiseen perustuvan tieveron rinnastaminen Koronavilkku-sovellukseen, jonka on kerrottu toimivan keräämättä paikkatietoa, on vastuutonta. Kyseessä on täysin eri asia. Suomalaiset suhtautuvat kansainvälisten autojärjestöjen aiemmin teettämän tutkimuksen mukaan kaikkein kielteisimmin paikkatietoperusteiseen verotukseen, Nieminen toteaa.

Autoliitto kertoo, että Vanhasen mukaan tieverotusta kompensoitaisiin tulonsiirroilla muun muassa niin, että pienillä sorateillä maksu olisi pienempi kuin valtateillä ja moottoriteillä. Vanhanen perusteli Autoliiton mukaan asiaa oikeudenmukaisuudella, sillä nyt syrjäseutujen autoilijat maksavat hänen mukaansa runsaasti liikennöityjen teiden kunnossapidon.

– Valtion omistamien teiden liikennesuoritteesta sorateiden osuus on kolme (3) prosenttia. Kyllä vilkkaasti liikennöidyillä teillä ajavat maksavat erilaisten verojen muodossa käyttämiensä teiden kunnossapidon ja paljon muuta, Nieminen huomauttaa.

– Liikenneviraston mukaan Suomessa on 359 703 kilometriä yksityisteitä, mikä on noin 80 % Suomen tieverkosta. Näiden teiden kunnossapito ja rakentaminen katetaan jo nyt pääosin tiemaksuilla.

Autoliitto kertoo, että Vanhasen mukaan kalliimpaa tieveroa maksaisivat ne, jotka asuvat toimivan joukkoliikenteen alueella. Autoliiton mukaan pitäisi kuitenkin kysyä, kuka määrittelee, missä on toimiva joukkoliikenne.

Autoliitto ei myöskään näe Helsingin ajamille ruuhkamaksuille perusteita Suomessa.