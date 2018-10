Autokauppa notkahti rajusti syyskuussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päästömittauksen muutos aikaisti rekisteröintejä syyskuulta elokuulle.

Syyskuussa rekisteröitiin 6 528 uutta henkilöautoa, mikä oli 28,4 prosenttia viime vuoden syyskuuta vähemmän. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan rekisteröintien vähentyminen oli odotettua.

Elokuussa rekisteröitiin poikkeuksellisen paljon uusia autoja, sillä syyskuun alussa EU:ssa otettiin käyttöön uusi henkilöautojen päästöjen ja kulutuksen mittausmenetelmä. Vanhan menetelmän mukaisesti tyyppihyväksyttyjä autoja voi ensirekisteröidä enää vain rajoitetusti.

Uusia henkilöautoja on tänä vuonna rekisteröity yhteensä 97 730, joka on 6,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. 95 000 ensirekisteröidyn auton raja syyskuun lopussa on viimeksi rikottu vuonna 2011.

Autoalan lyhyen aikavälin markkinaennusteita päivitettiin syyskuussa. Ennusteiden mukaan uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä kasvaa tänä vuonna 123 000:een ja ensi vuonna 125 000 henkilöautoon. Uusia henkilöautoja ensirekisteröintiin viime vuonna 118 583, joten rekisteröintien määrän on tänä vuonna ennakoitu kasvavan 3,7 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia.

Kasvun taustalla on Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan suotuisa talous- ja työllisyyskehitys sekä ennakoitu yksityisen kulutuksen kasvu.