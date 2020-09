Autokauppa hiljaista – valtion verotulot putoavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenteen verotulot alenivat viime vuonna uusien autojen kysynnän vähentyessä.

Elokuussa ensirekisteröitiin 8 485 henkilöautoa, joka on 15,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koronatilanteesta johtuva ensirekisteröintien määrän lasku alkoi kesällä taittua, mutta kevään pitkäaikainen tilauskannan romahdus rokottaa loppukesän ja syksyn rekisteröintilukemia, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Uusia henkilöautoja on elokuun loppuun mennessä rekisteröity 64 976, joka on 18,3 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa oli elokuussa 1,1 prosenttia viime vuoden elokuuta vilkkaampaa. Käytettyjen autojen kauppa on koko kesän aikana käynyt viime vuotta vilkkaammin koronan tuoman maalis-toukokuussa koetun notkahduksen jälkeen.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin elokuussa 1 038, mikä on 35,8 prosenttia viime vuoden elokuuta vähemmän. Ensirekisteröintien määrä jäi pakettiautoilla koronatilanteen takia noin 16 prosenttia pitkän aikavälin elokuun keskiarvoa alemmas. Tänä vuonna on ensirekisteröity 8 058 pakettiautoa, mikä on 23,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Myös uusien kuorma- ja linja-autojen ensirekisteröinnit ovat vähenyneet

Valtion verotulot putoavat

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna yhteensä 7,9 miljardia euroja veroja. Liikenne on valtiolle yksi tärkeimmistä verotulolähteistä.

Tieliikenteen verotuloista noin viisi miljardia kertyy auto- ja ajoneuvoverosta sekä polttoaineverosta ja noin kolme miljardia ajoneuvojen ja polttoaineiden sekä huolto- ja korjaustoiminnan arvonlisäveroista. Verotuloja kertyi noin 190 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Verokertymää vähensi eniten uusien autojen ensirekisteröintien väheneminen. Autoveroa kertyi noin 890 miljoonaa euroa, joka oli lähes 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

– Viime vuonna uusia autoja rekisteröitiin noin 114 000, kun vuonna 2018 rekisteröintien määrä kipusi romutuspalkkion vaikutuksesta yli 120 000 henkilöautoon. Tänä vuonna koronatilanne supistaa automarkkinan noin 85 000 ensirekisteröintiin. Autoverotulojen on arvioitu jäävän tänä vuonna 175 miljoonaa euroa viime vuoden tasosta, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna polttoaineveroja noin 2,6 miljardia euroa. Määrä on noin 40 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018, sillä moottoribensiinin myynti väheni viime vuonna noin kahdella prosentilla ja dieselpolttonesteen noin yhdellä prosentilla. Myös vuosittain kerättävän ajoneuvoveron kertymä on hieman laskenut.

Tieliikenteen verotusta kiristävät elokuussa toteutettu noin 250 miljoonan euron polttoaineveron korotus ja valmisteltavana oleva dieselin polttoaineveron noin 115 miljoonan euron korotus, joka toteutetaan portaittain vuosien 2021–2023 alussa.