Autokaupan lasku alkaa loiventua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sähköautojen osuus uusista autoista on supistunut alkukesään tultaessa.

Uusien autojen kysynnän lasku alkoi Autoalan Keskusliiton mukaan kesäkuussa loiventua. Kevään aikana syntynyt asiakastilausten kuoppa leikkaa kuitenkin edelleen ensirekisteröintejä lähikuukausien aikana.

Henkilöautojen, pakettiautojen ja kuorma-autojen kysyntä on autoalan arvion mukaan tänä vuonna jäämässä hieman yli neljänneksen viime vuoden luvuista.

Kesäkuussa ensirekisteröitiin yhteensä 8 023 henkilöautoa, mikä oli lähes 24 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Vielä toukokuussa eroa viime vuoteen oli noin 53 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa henkilöautoja on rekisteröity 47 385, mikä on yli 21 prosenttia vuodentakaista vähemmän.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa kävi kesäkuussa jo 13 prosenttia viime vuoden kesäkuuta vilkkaammin, kun vielä huhtikuussa kauppa väheni vuodentakaisesta 18,5 prosenttia ja toukokuussa 3,6 prosenttia.

Sähköautojen hankintatuki tulisi Autoalan Keskusliiton toimitusjohtajan Pekka Rissan mukaan pikaisesti uudistaa, sillä sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä on jäänyt keväällä viime vuoden loppupuolen kehitykseen nähden vaatimattomaksi.

– Ladattavien autojen osuus kävi helmi-maaliskuussa jo yli 17 prosentin lukemissa, mutta osuus on laskenut alkukesään mennessä noin viidellä prosenttiyksiköllä. Vaikka kasvua edelleen on viime vuoteen nähden, kasvu on jäämässä ennakoitua pienemmäksi, Rissa arvioi tiedotteessa.

Kotitaloudet ovat vuoden 2018 alusta alkaen voineet saada uuden täyssähköauton hankintaan tai vuokraukseen 2 000 euron hankintatuen.

Tuen kysyntä on Autoalan Keskusliiton mukaan ollut vaatimatonta, sillä täyssähköautojen hankintahinta on vielä noin 1,5-kertainen vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna. Lisäksi tuki on rajattu vain kotitalouksille, ja sitä saa vain alle 50 000 euron autoihin.