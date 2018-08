Autojen polttamisesta jää Ruotsissa harvoin kiinni

Viime vuonna Ruotsin viranomaiset tutkivat tilastojen mukaan yhteensä 3 967 autopaloa, mutta vain 23 tapauksessa epäiltyä vastaan nostettiin syyte tai hän joutui muulla tavalla lailliseen vastuuseen, kertoo Svenska Dagbladet.

– Yleisesti ottaen selvitysprosentti on valitettavasti hyvin pieni, vahvistaa lehdelle paikallispoliisin aluepäällikkö Niclas Andersson Tukholman Rinkebystä.

Poliisin varhainen toiminta on SD:n mukaan ratkaisevaa autonpolttajien saamiseksi lailliseen vastuuseen teostaan.

Maanantaina illalla ja yöllä lähes 150:tä autoa vaurioitettiin polttamalla tai rikkomalla ikkunat Göteborgissa ja sen lähialueilla.

Tiistaina poliisi oli valmiudessa uusien palojen varalta. Ihmisiä pyydettiin tarkkailemaan ympäristöään. Autopaloja raportoitiin alueella enää vain neljä.

Paikallispoliisin apulaispäällikön Robert Karlssonin mukaan tämä ei ole ensimmäinen vuosi, jolloin tämän tyyppisiä ongelmia on ollut.

– Näitä tapahtuu yleensä koulujen alkaessa, hän kertoi Ruotsin televisiolle SVT:lle.

Hänen mielestään rikolliset eivät saisi toimia alueillaan, ja heidän oleskelunsa siellä pitäisi kieltää.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven totesi tiistaina radiohaastattelussa, että turhautuminen tai epäoikeudenmukaisuus ei anna oikeutta sytyttää toisten autoja palamaan.

Ruotsin maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson arvioi Facebookissa, että autojen polttamiset eivät ole protesteja vaan sabotaasia, joka täytyy saada loppumaan.

Naamioituneita tekijöitä oli lukuisia, ja ryhmät toimivat eri alueilla lähes samanaikaisesti.

