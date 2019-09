”Valtion pitää ehkä viedä autot ilmaston vuoksi”

Yhdysvaltain demokraattisen puolueen presidenttiehdokasehdokas Andrew Yang arvioi ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun edellyttävän radikaaleja toimenpiteitä.

Hänen mukaansa valtio voi joutua poistamaan henkilöautojen yksityisen omistusoikeuden vuoteen 2050 mennessä.

– Emme välttämättä omista autojamme. Autoilun nykyinen käyttö- ja omistusmalli on hyvin tehoton ja haitallinen ympäristölle, Andrew Yang sanoi MSNBC-kanavan ilmastofoorumissa Georgetownin yliopistolla.

Hänen mukaansa yksittäisten autojen sijasta kyseessä olisi liikkuvuuden myyminen.

– Jos meillä olisi jatkuvasti liikkeessä oleva sähköautojen laivasto, josta auton voisi tilata, voitaisiin maaliikenteen ympäristövaikutuksia vähentää hyvin nopeasti. Tämä olisi selvä parannus, Yang totesi.

Presidenttiehdokas esittää omassa ohjelmassaan lähes 5000 miljardin dollarin investointeja ”eksistentiaalisen ilmastokriisin” torjumiseen 20 vuoden aikana. Hänen mukaansa ”koko planeetta on rikki”.

– Yhdysvaltain länsirannikko on tulessa, maan keskiosat ovat tulvavesien peittämiä ja hurrikaaneja esiintyy Atlantilla jatkuvasti enemmän. Alaskassa lohet kuolevat lämmön vuoksi, ohjelmassa todetaan.

Andrew Yangin kannatus on Politicon mittauksessa noin kolme prosenttia. Esivaalikamppailun kärjessä on entinen varapresidentti Joe Biden 33 prosentin tuella. Bidenin kanssa kärkisijoista kamppailevat senaattorit Bernie Sanders (21 prosenttia) ja Elizabeth Warren (16 prosenttia).

Andrew Yang, at #ClimateForum2020, says the climate crisis is "even worse than you think." "We should have been doing this work 20 years ago," says the entrepreneur. https://t.co/zh5k6O8vgh pic.twitter.com/3fbLqDvXri

— MSNBC (@MSNBC) September 19, 2019