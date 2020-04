Autojen kysyntä romahti maaliskuun lopulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoala esittää joustoja verotukseen sekä nopeita toimia kuten romutuspalkkiota ja hankintatukea.

Uusien autojen tilausmäärä romahti maaliskuun viimeisellä viikolla lähes 80 prosenttia normaalista tasosta, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Koronavirusepidemian vaikutus ei kuitenkaan vielä näy henkilöautojen ensirekisteröinneissä, sillä maaliskuussa ensirekisteröidyt autot on pääosin tilattu jo viime vuoden loppupuolella. Ensirekisteröinnit vähenivät maaliskuussa vuodentakaisesta vain 0,9 prosenttia 9 194 henkilöautoon.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan autokaupan on ennakoitu painuvan tänä vuonna lukemiin, joissa viimeksi oltiin 1990-luvun lamavuosina. Ennuste on laskenut 116 000 ensirekisteröinnistä 85 000:een. Myös huolto- ja korjaamotoimintojen kysyntä on viime viikkoina laskenut jyrkästi.

Autoalan alkuviikolla tekemän suhdannekartoituksen perusteella noin 90 prosenttia autoalan yrityksistä on parhaillaan toteuttamassa tai jo toteuttanut yhteistoimintaneuvotteluja. Autoala työllistää yli 45 000 työntekijää.

Autoala on esittänyt valtiolle joustoa alan yritysten verojen ja veroluonteisten maksujen aikatauluissa, jotta kysynnän nopea romahdus ei ajaisi yrityksiä taloudelliseen umpikujaan.

Lisäksi autoala ehdottaa autokaupan piristämistä vielä tämän vuoden aikana nopeilla ja edullisilla toimilla, kuten romutuspalkkiolla ja täyssähköautojen hankintatuen laajentamisella. Kysyntää elvyttävät toimet vähentäisivät alan mielestä merkittävästi työllisyyttä leikkaavien sopeutustoimien tarvetta.

Autoklusterin yhteenlaskettu liikevaihto on viime vuosina ollut noin 20 miljardia euroa, josta yli puolet on autojen vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihtoa. Autoalan tiedotuskeskus muistuttaa, että uusien autojen myynnin romahtamisella on merkittäviä vaikutuksia myös verotuloihin.

Tiedotuskeskus kertoo myös, että autokaupan, huollon ja katsastuksen asiakaspalvelujen tartuntariski on pieni, sillä lähikontaktien määrää voidaan autoalan palveluissa tehokkaasti rajata.