Autojen automaattinen hätäjarrutus tulossa pakolliseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-parlamentissa valmistellaan uutta autojen turvallisuusasetusta.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan asetus parantaa tulevina vuosina merkittävästi uusien autojen liikenneturvallisuutta. Muutos lisää erityisesti jalankulkijoiden turvallisuutta. Se etenee maaliskuussa Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi. Asetus astuu voimaan vaiheittain vuosina 2020–2025.

Uudistus tuo automaattisen hätäjärrutusjärjestelmän pakolliseksi uusiin henkilö- ja pakettiautoihin. Uusille kaksi- ja kolmiakselisille kuorma- ja linja-autoille hätäjarrutusjärjestelmä on ollut pakollinen jo marraskuusta 2015 alkaen.

Hätäjarrutusjärjestelmän on arvioitu vähentävän jalankulkija- ja peräänajo-onnettomuuksia yli 40 prosentilla. Automaattinen hätäjarrutus on merkittävin turvallisuusinnovaatio autoissa sitten ajovakauden hallintajärjestelmän (ESC) ja turvavyön. Myös kuljettajaa avustava kaistanpitojärjestelmä on tulossa pakolliseksi varusteeksi uusiin henkilö- ja pakettiautoihin.

Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoihin on lisäksi tulossa vakiovarusteiksi muun muassa alkolukkovalmius, kuljettajan vireystilaa tarkkaileva järjestelmä, peruutustutka, hätäjarrutuksen merkkivalo ja onnettomuustilanteiden tiedot tallettava järjestelmä.

Kuorma- ja linja-autoissa edellytetään erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden havainnointia parantavaa kamera- ja sensoriteknologiaa.

Autojen turvallisuus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Aktiiviset ja passiiviset turvalaitteet ovat vähentäneet merkittävästi henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää ja lieventäneet onnettomuuksien seurauksia.

Turvallisuutta ovat viime vuosina parantaneet erityisesti ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC), automaattinen hätäjarrutus, törmäysenergiaa sitovat turvakorirakenteet, jarruassistentti, automaattiset turvavyön kiristimet ja turvatyynyt. Pelkästään ESC:n on arvioitu vähentävän yksittäisonnettomuuksia noin 50 prosentilla.

Uusissa autoissa on jo nyt usein tarjolla kuljettajaa avustavia sovelluksia, kuten kaistavahti, mukautuva vakionopeudensäädin sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistusjärjestelmä.