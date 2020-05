Autoilun veronkiristyksille tyrmäys: Jo nyt 10-kertainen lasku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ihmisten liikkumista ei tule hankaloittaa.

– Autoilun kustannuksia on laskettava nykyisestä, ei nostettava!, kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) sanoo.

Kansanedustaja viittaa Facebookissa autoiluun ehdotettuihin veronkiristyksiin. Valtionvarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa raportissa esitetään muun muassa polttoaineverotuksen kiristämistä ja henkilöliikenteen alennetun arvonlisäverokannan korottamista.

Raportin liitemuistiossa polttoaineveron korotuksia perustellaan markkinahintojen laskulla. Liitteen mukaan liikennepolttonesteiden hinta on laskenut noin 30-40 snt/l, joten osa hinnan laskusta voitaisiin myös verottaa polttoaineveron muodossa valtiolle, mikä samalla edistää vähäpäästöistä liikennettä.

– Voi näitä ilonpilaajia! Tankkasin viikonloppuna molemmat autot ja iloitsin pumpulla, kun katselin hintoja valotaululta, Markku Eestilä sanoo.

– Ykspilkkunollajotakin litralta veti dieselmiehen suun hymyyn! Enkä varmasti ollut ainut.

Kansanedustajan mukaan ”liikkumisen vapaus on ihmisten perusoikeus. Se ei yhdenvertaisesti toteudu maan eri osissa, jos autoilun kustannukset ovat liian korkeat”.

– Voisiko talousnobelisti (Bengt) Holmström työryhmän jäsenenä laskea, kuinka paljon omalla tai leasing-autolla ajaminen maksaa verrattuna esimerkiksi HSL:n vuosilippuun (53 e/kk). Noin äkkiä arvioisin sen olevan asiallisella farkulla ajaen 10-20 kertaa kalliimpaa. Toki, jos haluaa isolla maasturilla päästellä kuoppaisia teitä, saa pulittaa 30 kertaisen hinnan!, Eestilä sanoo.

– Suomi on laaja maa eikä julkinen liikenne mitenkään pysty vastaamaan kaikkialla kansalaisten pakollisiin tarpeisiin liikkua. Se on ymmärrettävää. Liikennejärjestelmätasolla oma tai leasing-auto on laskettava osaksi julkisen vallan tehtävää huolehtia tasapuolisesti kansalaisten liikkumisen tarpeista.

Voi näitä ilonpilaajia! Tankkasin viikonloppuna molemmat autot ja iloitsin pumpulla, kun katselin hintoja valotaululta…. Posted by Markku Eestilä on Tuesday, May 12, 2020