”Autoilun kustannukset tulevat rajusti nousemaan”

Kokoomusedustajan mukaan keskustan lupaukset ovat vesittymässä.

Kokoomuksen Markku Eestilän mukaan autoilun kustannuksen tulevat nousemaan rajusti keskustan lupauksista huolimatta.

Hän on jakanut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) haastattelun. Harakka kertoi Helsingin Sanomille lauantaina, että bensiinin ja dieselin hinnat tulevat nousemaan. Hallituksen tavoitteena on muun muassa nostaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta niin, että jatkossa biopolttoaineiden osuus myydystä polttoaineista olisi ensin 34 ja sitten 40 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että polttoainetta myyvien yhtiöiden on jatkossa sekoitettava yhä enemmän kalliimpia biopolttoaineita bensan ja dieselin joukkoon.

Syksyllä hallituksen on määrä päättää myös liikenteen päästökaupasta. Suunnitteilla on niin sanottu myyntilupajärjestelmä, eli valtion sääntelemät polttoainekiintiöt.

– No niin, no niin… Kun virkamiehet eivät saaneet taivuteltua poliitikkoja taas nostamaan polttoaineveroja, niin se sama toteutetaan liikenteen päästökaupalla, kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä katsoo Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

– Autoilun kustannukset – jos tämä hallitus jatkaa – tulevat siis rajusti nousemaan bensa- ja dieseltankkauksen yhteydessä. Kallistunut polttoaine valuu tietysti hintoihin ja Suomen kilpailukyky heikkenee taas.

Nyt suunniteltavat toimet ovat osa hallituksen tavoitetta liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien vaikutusarvioiden mukaan tavoitteeseen ei ole mahdollista päästä ilman fossiilisten polttoaineiden hinnan nousua, mikä tarkoittaisi reipasta polttoaineveron korotusta tai tieliikenteen päästökiintiöjärjestelmää.

Eestilän mukaan on selvää, että keskustan aikaisemmat puheet autoilun kallistumisen vastustamisesta ovat tyhjän päällä.

– Kuten aikaisemmin olen todennut, poliitikkojen puheille pitäisi olla Google-kääntäjä, joka suomentaa, mitä puheet oikeasti tarkoittavat, Eestilä sanoo.

– Keskusta lupasi suureen ääneen, että polttoaineveroja ei nosteta. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että joka tapauksessa polttoaineen hintoja tullaan nostamaan tavalla tai toisella. Liikenteen päästökauppa on juuri se toinen tapa, jonka vaikutukset autoilijan kukkaroon ovat täsmälleen samanlaiset kuin polttoaineiden veronkorotuksilla, Eestilä sanoo ja viittaa ministeriön vaikutusarvioihin.

– Vai mitä sanoo keskusta? Olen kysellyt kantaa monelta kansanedustajalta, mutta en saa vastausta.

