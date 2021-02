Autoilu vai pyöräily? Entä suurmoskeija? – Näin Kirsi Piha vastaa

Pormestariehdokkaaksi pyrkivän Kirsi Pihan mielestä helsinkiläisten verovaroja ei pidä törsätä.

Kokoomuksen Helsingin pormestariehdokkaksi pyrkivä Kirsi Piha kertoo Helsingin kokoomuksen jäsenille lähettämässään kirjeessä poliittisista näkemyksistään, ja vastaa hänelle viime päivinä esitettyihin kysymyksiin.

Pihalta on tivattu sosiaalisessa mediassa kantaa tunteita herättäviin kysymyksiin kuten erityisesti taannoiseen suurmoskeijasuunnitelmaan, liikenneasioihin sekä Malmin lentokenttään.

– Minusta Helsinkiin ei pidä rakentaa suurmoskeijaa. Tällaiseen hankkeeseen liittyy hämärää rahaa ja muita kuin uskonnon harjoittamiseen liittyviä fundamentalistisia pyrkimyksiä, joita Helsinkiin ei tarvita eikä haluta, Piha toteaa.

Hän huomauttaa myös, ettei hanketta ole ollut muutamaan vuoteen.

– Kävely vs autot vs pyöräily vs julkiset. Mitä jos olisikin niin, että ajatellaan hyvän kaupungin syntyvän näistä kaikista? Minulla ei ole ideologisia syitä vastustaa sen paremmin autoilua kuin kävelykatuja. Käytän itse näitä kaikkia liikkumisen muotoja ja on hyvä huomata, että Helsinkiä ei voi kehittää vain kantakaupungin asukkaiden kävelyreittien varaan. Olen enemmän sekä-että kuin joko-tai. Avoimesti ja ennakkoluulottomasti kylläkin, Piha kirjoittaa liikenteestä.

Malmin lentokentästä Kirsi Piha sanoo, ettei pitkäjänteistä kaupunkipolitiikkaa voi tehdä ”ping-pong -tyylillä” niin, että päätöksiä puretaan ja tehdään aina uudelleen.

– Tiedostan (ja enoni on lentäjä, joten ymmärrän kentän arvon varsin hyvin), että tämä on massiivisen tärkeä ja tunteenomainen kysymys monelle. Silti edustan sitä näkökulmaa, että päätökset on tehty, on mentävä eteenpäin.

”Ei törsäystä”

Kirsi Piha avaa kirjeessään, millainen kokoomuslainen hän on.

– Olen voimakkaasti toimeliaisuuteen, yrittämiseen ja ihmisen mahdollisuuksiin uskova ihminen. Haluan, että Helsinki huolehtii inhimillisestä, taloudellisesta ja ekologisesta kantokyvystä. Haluan, että me katsomme kaupunkia monipuolisena ihmisen elämän näyttämönä, joka mahdollistaa yksilöiden ja yritysten toimeliaisuuden, Piha kirjoittaa.

Helsinkiläisten verovaroista on hänen mukaansa pidettävä tarkkaa huolta.

– Me emme törsää vaan pyrimme kaikessa julkisessa toiminnassa tehokkuuteen. Haluan, että me myös muistamme, että hyvä kaupunki on ponnahduslauta, mutta myös turvaverkko.

Pihan mukaan kansainvälisyys ei ole ongelma vaan välttämättömyys ja suuri mahdollisuus Helsingin elinvoimaisuudelle ja houkuttavuudelle.

– Menestyvät kaupungit ovat kautta aikojen olleet erilaisuuden törmäyspisteitä. Siitä syntyy uutta, ajatuksia, yrityksiä, innovaatioita, hän jatkaa.

”Käyn keskustelua”

Helsingin kokoomuksen pormestariehdokkaaksi on ilmoittautunut myös kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Wille Rydman. Piirihallitus on kuitenkin esittänyt ehdokkaaksi yksimielisesti Pihaa.

Piha kertoo, että Helsingin kokoomuksen jäsenistölle järjestetään ennen lopullista piirikokouksen ehdokasvalintaa kaksi etäkokousta tutustumista varten. Hän toivoo, että Rydman osallistuu myös näihin keskusteluihin.

– Koen, että Helsingin Kokoomuksen pormestariehdokkaan valinnan tekee ja sen pitää tehdä Helsingin Kokoomus, ei someparlamentti, toimittajat tai sivusta huutelijat. Jos Kokoomus minut valitsee ehdokkaakseen, käyn innokkaasti keskustelua myös julkisesti niin Malmin lentokentästä kuin kaupungin kaavoituksestakin, Piha lupaa.