Autoilu romahti, näin koronan aikana kikkaillaan säästöjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kilometripohjainen autovakuutus on nyt suositumpi kuin ennen.

Suomalaiset ovat vähentäneet merkittävästi autoilua koronakriisin aikana, ilmenee POP Vakuutuksen Taloustutkimukselta tilaamassa tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan poikkeusolojen aikana miltei joka neljännes autoilija ajaa ainakin puolet vähemmän kuin normaalioloissa.

Vastaajista vain joka kolmannen ajokilometreihin tilanne ei ole vaikuttanut juurikaan. Joka kymmenes autoilija on lopettanut autolla ajamisen miltei kokonaan.

Poikkeusolojen ajokilometrimäärissä ei ollut huomattavia paikkakuntakohtaisia tai perhemalliin liittyviä eroja.

Kilometrien merkittävä lasku on johtanut siihen, että yhä useampi on poistanut autonsa kokonaan liikennekäytöstä epidemian aikana. Näin on Traficomin mukaan tehnyt ainakin 10 000 suomalaista.

Uutena asiana kilometreihin perustuvat liikenne- ja kaskovakuutukset ovat lisääntyneet.

– Kun aikanaan toimme markkinoille kilometripohjaisen hinnoittelun, ajattelimme että siitä hyötyisivät etenkin vähän ajavat sekä kakkosautojen omistajat. Tällaista tilannetta ja radikaalia ajotottumusten muutosta emme tietenkään osanneet ennustaa, POP Vakuutuksen varatoimitusjohtaja Marko Lindfors sanoo.

On hyvin todennäköistä, että epidemian takia ajokilometrit jäävät vuositasolla normaalia pienemmiksi.