Autoilijoiden tavallinen talvivirhe voi tuoda rikesakon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenneturvan mukaan auto on putsattava lumesta ja jäästä huolellisesti ennen lähtöä liikenteeseen.

Liikenneturva muistuttaa, että lumiharjan merkitystä liikenneturvallisuudelle ei kannata väheksyä. Liikenteeseen ei pidä lähteä ”iglussa istuen”.

− Lähtöön kannattaa siis varata hieman ylimääräistä aikaa, sillä pienen kurkistusreiän putsaaminen ei vielä riitä mihinkään. Pahin mahdollinen vaihtoehto on, että jättää kiireen vuoksi auton puhdistamatta ja kiirehtii määränpäähän mahdollisimman nopeasti, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen tiedotteessa.

Hän suosittelee esilämmittämään auton ja helpottamaan näin lumien ja jäiden putsaamista.

Lumien puhdistaminen kannattaa aloittaa auton katolta. Tämän jälkeen putsataan huolellisesti auton muut ulkopinnat sekä ikkunat, peilit ja valot. Usein kuitenkin näkee autoilijoita, jotka kuljettavat juuri katolla pientä tai suurempaakin lumikuormaa.

− Lumen siirtäminen paikasta toiseen kannattaisi jättää ammattilaisille. Jos lunta jättää katolle, voi kinos luisua ensimmäisessä voimakkaammassa jarrutuksessa tuulilasille tai lentää takana tulevan näkökenttään, Heiskanen sanoo.

− Monesti myös tuulilasin oikea reuna ja saman puolen sivulasit jäävät kiireessä puhdistamatta, vaikka sehän on juuri se suunta, josta tulevia meidän on väistettävä. Rikesakkokin voi iglulla kurvailevalle napsahtaa, koska auton on oltava ominaisuuksiltaan ajoneuvolain vaatimusten mukainen, hän lisää.